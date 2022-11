A un mes de silencio, la familia de Amaia Montero dio detalles de la salud de la cantante

Amaia Montero hace un mes publicó una foto que preocupó a sus fans por el mensaje que daba (Foto: Instagram/amaiamonterooficial)

A casi un mes de que una fotografía de Amaia Montero sin maquillaje y despeinada se hiciera viral por la preocupación de sus fans, la familia habló sobre el estado de salud de la cantante.

Fue el pasado 14 de octubre que Amaia Montero compartió una fotografía en blanco y negro, en la que lucía seria. Lo que preocupó a los internautas es que compartió un la misma imagen dos veces y, además, en una de ellas escribió un mensaje con el que dio a entender que no se encontraba bien anímicamente.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida?”, se leía en su mensaje.

Esto despertó alarmas y, horas después, la hermana de Amaia reveló que “no se encuentra bien. Lo que tenga que decir lo dirá mi hermana”. Luego de ello, la familia decidió no ahondar en la situación, inclusive, se mostraron herméticos.

Fue hasta este 11 de noviembre que una fuente cercana a la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, que sería pariente, habló a el medio El Español sobre cómo se encuentra actualmente Montero.

Según se sabe, “va mejor y está bien”, dijo la fuente. Además, se sabe que la cantante se está enfocando lo más que puede en su nuevo disco, el cual planeaba lanzar en pocas semanas.

En estos difíciles momentos, Amaia está siendo acompañada por su familia, quienes la están cuidado, pues su salud mental seguiría preocupándolos.

Hasta hoy, se desconoce qué fue lo que provocó que Amaia Montero haya publicado tal fotografía y sus mensajes, y aunque en su momento su hermana dijo que la misma cantante saldría a aclarar qué le sucedió, se piensa que no hará declaraciones públicas en un tiempo.

Según la fuente, lo que habría hecho que la cantante haya visto su salud mental decaer fueron las constantes críticas a su físico, las cuales recibe en redes sociales. Aunado a ello, Amaia aún estaría superando el fallecimiento de su padre, quien murió en 2009.

En varias entrevistas, la intérprete de Rosas ha manifestado que su dolor por la muerte de su papá sigue siendo muy profundo. Esto, inclusive, habría llevado a Montero a estar deprimida.

El mensaje de Amaia del pasado octubre (Foto: Instagram/@amaiamonterooficial)

Actualmente, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh se mantiene alejada de todas sus redes sociales, aislada de información que se pueda difundir sobre ella y enfocada en su nuevo álbum.

Desde varios años atrás Amaia Montero ha atravesado momentos difíciles, en los que sus fanáticos se han preocupado por su salud mental, pero también ha sido criticada por su comportamiento.

Uno de los escándalos más grandes que ha tenido fue en 2018, cuando se presentó en uno de sus conciertos supuestamente borracha. En ese entonces, la cantante se presentó en Cantabria, España, para iniciar la gira de su cuarto álbum solista.

Amaia culpó a sus músicos de no estar tocando en el tono que debían porque no habían tenido tiempo para ensayar. “¡Esto es un desastre, chicos! Están tocando en otro tono, ¿no?”, preguntó a su público. Luego de esto, comenzó a cantar en medio de abucheos y evidentemente incómoda.

En redes sociales comenzaron a cuestionar su profesionalismo por haber salido a cantar en un supuesto estado inconveniente, a lo que luego de varios días, ella rompió su silencio, asegurando que todo se debió a los problemas técnicos que tuvo. También aprovechó para pedir a sus haters que dejaran de enviarle mensajes de odio o tacharla de borracha.

