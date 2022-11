Amaia Montero reapareció tras su preocupante fotografía en Instagram

Amaia despertó preocupación por una fotografía y este 23 de noviembre se actualizó la descripción de su más reciente video (Instagram/@amaiamonterooficial)

La cantante Amaia Montero fue captada a su salida de la institución mental a la que ingresó después de que, hace semanas, causara preocupación por una fotografía en su cuenta de Instagram en la que lucía bastante deteriorada.

Por el momento, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh no ha publicado nada en su perfil oficial, pero la revista Semana le tomó una fotografía mientras caminaba afuera de la institución ubicada en Navarra, provincia de España.

En la fotografía difundida se le vio con el cabello sujeto por una diadema, un sueter en color crema y un pantalón azul claro.

Durante el tiempo en que estuvo ahí, sus fans le dejaron mensajes de apoyo en Instagram, aunque ya no se pueden añadir más comentarios, estos son los que aún pueden leerse:

“Amaia, saldrás de esta”, “Ánimo a dónde sea que estés” y “Vi que ya no estás en la clínica, mereces descansar”. Sin embargo, actualmente la función de comentarios ya está desactivada. Cabe señalar que en el pasado, Amaia ya había recibido críticas por su físico, por lo que esta sería una medida para evitar que haya ataques en contra de su persona.

La foto que causó inquietud entre los fans de Amaia ya no está disponible, pero el detalle más reciente en la cuenta de Instagram de la cantante fue el cambio de descripción de su más reciente video. En la grabación, apareció quien fue vocalista de La Oreja de Van Gogh hasta 2007 cantando el tema Marcadores a cero.

Amaia solo apareció con ropa cómoda, aunque la publicación se hizo el 2 de octubre, la descripción del video se modificó este 23 de noviembre.

Por qué desató interés el estado de salud de Amaia Montero

Ya que ninguna de sus dos publicaciones tenían un pie de foto o una descripción en los comentarios, sus fans se preocuparon. Horas antes, Amaia había subido otra imagen, aunque fue en sus historias temporales, ésta también en blanco y negro, siendo un fotograma de uno de sus videos musicales.

Pasaron unos minutos desde la segunda vez que compartió su selfie, cuando comentó en su publicación: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”, lo que causó sospechas.

Esta fue la imagen que encendió todas las alarmas, pues Amaia se dejó ver despeinada y con un semblante triste (Foto: Instagram/amaiamonterooficial)

Aún sin dar explicaciones sobre las publicaciones de Instagram, la intérprete de Rosas compartió una parte de su canción La boca del lobo, la cual fue lanzada en 2018.

En su momento, algunos usuarios de redes sociales aplaudieron que la cantante se haya mostrado al natural y sin filtros, pero con el pasar de los minutos, volvió a publicar la misma imagen. A través de Twitter, la cuenta de fans Somos Amaiados recopiló las diversas manifestaciones de cariño para la ex cantante de La Oreja de Van Gogh.

La cuenta de Twitter @chrispueyo incluso realizó todo un hilo explicando a los seguidores de Amaia que deberían empatizar con su situación. “A algunos (no todas) se os llena la boca hablando de #saludmental pero se os vacía con la oportunidad de humillar a alguien que está sufriendo”, escribió la mente creativa detrás del libro El chico de las estrellas.

Solo tengo palabras de cariño y admiración para Amaia Montero. Es evidente que no se encuentra bien, y las humillaciones que lleva soportando durante tanto tiempo han traspasado líneas imposibles de borrar. — chris (@chrispueyo) October 15, 2022

Después de la fotografía interpretada como un grito de auxilio, ya que se había dejado ver en un momento vulnerable de su vida, la hermana de Amaia confirmó que estaba atravesando un difícil momento de salud mental. Fue el programa español Espejo público quien logró contactar a Idoia Montero. “Amaia no está pasando por su mejor momento” expresó y agradeció el apoyo que ha recibido su hermana por parte de sus colegas.

