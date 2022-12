Exconcursante de “LOL: México” aseguró que el humor del programa fue ‘patético’

LOL: Last One Laughing, pero en su versión México realizada por la plataforma de streaming Amazon Prime Video es uno de los programas de comedia que más controversia ha causado durante sus temporadas, pues aunque Eugenio Derbez es la principal cara del show, los participantes suelen dar de qué hablar por sus formas de hacer comedia.

Por qué Victoria Ruffo y Eugenio Derbez darían fin a los conflictos tras su separación hace 26 años La actriz y el comediante llegaron hasta instancias legales por la custodia de su hijo José Eduardo, quien era solo un niño, durante años ambos no podían ni siquiera verse VER NOTA

Así a pocos días de que se estrenó la nueva temporada All Stars, uno de los exconcursantes del show reveló que el humor que se lleva a cabo en la serie simplemente no fue de su agrado. Se trata de Gustavo Munguía, mejor conocido por su personaje Paul Yester, y que participó en la segunda temporada de dicho programa.

Fue durante una entrevista para La historia de mi vida conducido por Hugo Maldonado, donde el comediante reconocido por sus amplias participaciones en La Hora Pico arremetió como pocas veces contra LOL: México.

Eugenio Derbez pensó que perdería el brazo tras accidente con gafas de realidad virtual El director de cine reveló cuánto tiempo le llevará la recuperación después del incidente, pero mencionó que ya puede trabajar VER NOTA

“No (me divertí), porque de contraste con otra generación y en lugar de unir esa generación ellos se separaron inmediatamente. Yo sentí eso”, comenzó a decir.

En este sentido, Gustavo apuntó que no sólo él lo pasó mal, sino que otra de sus compañeras de años y reconocida actriz de Televisa tampoco consiguió encajar.

El mensaje de solidaridad de Eugenio Derbez a Ciro Gómez Leyva y los periodistas mexicanos El escritor sufrió un atentado cuando regresaba a su casa después de concluir su noticiario, causando la indignación de más de una importante figura en México VER NOTA

“Lo sufrimos mucho Bárbara Torres y yo que éramos como diferente humor, diferentes situaciones, sí nos sentimos como aislados en algún momento”, añadió.

Munguía ahondó en que algo que le disgustó del formato fue que algunos de los integrantes recurrieron a recursos que, desde su perspectiva, eran innecesarios para ganar y tachó de patética esta situación.

“No es que sea otro humor, es un humor... son chavos y ya los últimos recursos eran... los finalistas fueron Alex Fernández y O’Farrill y para el último ya estaban tan empatados, no había manera de salirse de ahí, ya no había risa, están atorados.. agotaron los recursos que un cuate masticaba un durazno y se lo pasaba en la boca al otro”, explicó y agregó:

”Yo creo que son grados que no hay que llegar a eso, eso ya deja de ser humor, ya es patético. Llegar a esos grados no”.

Poliéster, como también es conocido, remarcó que definitivamente participar una vez más en dicho concurso de comedia no sería algo que volvería a repetir.

El famoso explicó durante la plática que para él no debería existir una brecha generacional de comediantes, pues aseguró que todos aquellos los que se dedican a este rubro, toman inspiración de muchas épocas.

“Yo no sé si fue así, pero en el 94 Miguel Galván y yo hicimos el primer curso de stand up y reo que en ese momento no había cursos de stand up (...) y esto que dividen entre la vieja guardia y los nuevos, el humor siempre ha sido el mismo, yo encuentro standuperos que han utilizado vueltas o chistes aplicados ahora al stand up, el humor sigue siendo humor. No hay viejo, ni nuevo, sólo que tú como comediante te tienes que actualizar con lo que está pasando y hablar de eso desde tu punto de vista”, comentó.

Respecto a la polémica que ha girado en torno a chistes realizados por Platanito u otros famosos que suelen ser criticados por tocar temas sensibles, Munguía aceptó que en ocasiones él también llegó a cometer errores, pero también destacó que la comedia “no tiene restricciones”.

SEGUIR LEYENDO