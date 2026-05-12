Beca Rita Cetina 2026: revelan el calendario tentativo de los pagos de junio ¿Hay depósitos en mayo?

El siguiente periodo de pagos para los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina se efectuará durante el mes de junio. Este depósito, correspondiente al bimestre mayo-junio, será el tercero en lo que va del año. (Gobierno de México)

El siguiente periodo de pagos para los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina se efectuará durante el mes de junio. Este depósito, correspondiente al bimestre mayo-junio, será el tercero en lo que va del año.

El programa entrega a cada participante de forma directa y sin intermediarios un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales a través de la tarjeta del Bienestar. Además, cada padre de familia que tiene a más de un alumno inscrito, recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

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El objetivo de esta iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

Calendario tentativo de pagos de la Beca Rita Cetina

Aunque las autoridades del programa no han dado a conocer la fecha exacta de los depósitos, se ha revelado un calendario tentativo de pagos. Según esta agenda, la distribución de los recursos se llevaría a cabo del lunes 1 al viernes 12 de junio.

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Cabe recordar que el calendario de pagos siempre es ordenado de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario y suele publicarse días antes.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

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Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B .

Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C .

Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F .

Jueves 4 de junio apellidos con iniciales G .

Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L .

Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M .

Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q .

Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R .

Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S .

Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Formas de confirmar el pago de la beca

Consultar el saldo desde los cajeros automáticos del Banco Bienestar es una de las formas que permite confirmar si el pago de abril de la beca ya fue depositado. Además, otra alternativa consiste en descargar la aplicación del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta asociada.

Finalmente, el Buscador de Estatus, accesible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, brinda la opción de verificar el saldo ingresando la CURP. La línea 800 900 2000 proporciona información sobre el pago al introducir los 16 dígitos de la tarjeta.

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Meta e impacto social de la iniciativa

La meta para este año consiste en llegar a más de 12 millones de alumnos de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina impacte a más de 20 millones de personas.

Cabe recordar que al inicio de 2026, más de 8.4 millones de niños de primaria ya reciben este respaldo, además de los más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria incorporados al programa.

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