“No sé si sea por mi color de piel”: Toñita habló de las posibles razones por las que Ema Pulido la trató mal

Toñita fue una de las participantes en la más reciente edición de Las Estrellas Bailan en Hoy, pero, durante la competencia tuvo serios encontronazos con la jueza Ema Pulido. Ante esto, la exintegrante de La Academia rompió el silencio y no dudó en señalar que posiblemente el racismo fue uno de los motivos por los cuales la crítica arremetió contra ella durante el programa.

Fue durante una entrevista con TVyNotas en donde aToñita no sólo se le cuestionó sobre su paso por el concurso de baile del aclamado matutino de Televisa, sino que también se tocaron fibras sensibles respecto a las duras peleas que protagonizó con Pulido.

En este sentido, la famosa mencionó que estaba contenta de su participación y esfuerzo durante el reality a pesar de haber quedado en sexto lugar. Pero, adentrándose en el tema de Ema, Toñita habló sobre la incredulidad de la jueza después de que ella se disculpó por un fuerte encontronazo que tuvieron.

‘’Cada quien puede pensar lo que quiera, mientras yo sepa que lo hice de corazón, es más que suficiente, jamás hago las cosas por quedar bien; de hecho, yo no quería ofrecer disculpas frente a cámaras, pero me recomendaron que debía hacerlo en vivo y por eso opté por hacerlo y decidí comprar la tacita en señal de disculpas, pero si Ema no creyó, se lo dejo a su criterio, no quedó en mí'’, dijo en primera instancia.

Sin embargo, Toñita aprovechó para especular sobre algunos de los motivos por los cuales Ema Pulido la trató mal durante la temporada y, entre los comentarios de la cantante, destacó el concepto de racismo.

‘’No lo sé (si sea racista), yo lo veo así y no soy la única que lo ha notado, porque siempre se la agarró conmigo, hubo algo raro en su actitud hacia mi persona. No sé si me tenía coraje y al verme se dio cuenta que yo soy la persona que no pudo ser, o mi terquedad es la misma que ella tenía cuando era joven, la verdad nunca la entendí, pero se respeta’', remarcó.

Además, al ser cuestionada respecto a si otros de los factores podría incluir que Pulido tenía un poco de envidia, Toñita mencionó que posiblemente a Ema Pulido se le olvidó el formato de show en el que estaba.

“‘No lo sé (si me tiene envidia), pero la explicación que te puedo dar es que ella no ha aprendido a respetar la diferencia de opiniones o pensamientos; a la maestra Ema se le olvidó que estaba en un reality, la vida privada es una explosión de sentimientos y si ella no entendió el concepto, pues estuvimos en dos conceptos totalmente diferentes, por mi parte tuve claro que estuve en Las estrellas bailan en Hoy y aunque traté de ser prudente, a veces me ganaba la molestia, pero la manera de resolverlo es yendo a terapia’', aclaró.

Toñita se divorció del padre de su hija, a 17 años de relación (Foto: Instagram/@tonitamusic1)

Finalmente, Toñita le mandó un mensaje a Ema Pulido y ahondó en que no prestará mucha atención a las declaraciones que la jueza haga sobre ella, pero igualmente aseguró que se llevó grandes lecciones del programa.

“Respeto a la señora y admiro su trabajo, simplemente si ella quiso ser así conmigo, es su problema. Cada quien vive su vida como quiere y si ella decide seguir hablando de mí, es su bronca; yo no lo tomo personal, al contrario, tomo los consejos buenos, las cosas positivas que me ayudan a crecer y a mejorar. El reality ya pasó y yo no me voy a dedicar al baile, soy artista; canto y actúo, si en algún momento me piden entrar a una obra de teatro, tengo la capacidad para poder aprenderme los bailes, todo es aprendizaje y estoy tratando de mejorar al máximo”, sentenció.

