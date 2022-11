Eugenio Derbez y LOL México 5: fecha de estreno, primer comediante confirmado y todos los detalles

Eugenio Derbez anunció ‘LOL México’ 5 (Foto: Instagram/@lolmx_oficial)

A más de dos meses del accidente que sufrió Eugenio Derbez y que le causó múltiples fracturas, que incluso es el motivo por el que le colocaron una placa con 20 tornillos en el hombro, sus proyectos ya grabados lo mantienen vigente y uno de los más esperados, como desde hace cuatro años, ha sido anunciado.

LOL: Last One Laughing, pero en su versión México realizada por la plataforma de streaming Amazon Prime Video, llegará con su quinta edición que nuevamente romperá el esquema de las primeras tres partes. No se trata de dúos como en la cuarta edición, sino en un All Star que traerá a 8 de los “mejores perdedores” de todas las temporadas pasadas que buscarán su revancha en una entrega que promete hacer reír hasta al más serio.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram del show, el comediante mexicano creador de La Familia P. Luche informó: “¿Están listos para conocer a los ocho talentos que regresan a la quinta temporada de ‘LOL’? Mañana conocerán a la primera estrella de #LOLstars”, indicó un mensaje que ya era más que esperado, pues la época navideña ha sido el escenario anual para sus estrenos.

El secreto de que comediantes regresarán en busca de una corona ha sido una de las razones por las que el nombre del programa y de su presentador se ha mantenido en tendencia en redes sociales, pero para fortuna de los más ansiosos y fans de Last One Laughing, ya se reveló quién será el primer famoso en buscar hacer reír a los demás sin hacerlo él primero.

Ricardo Pérez

El comediante, actor, co-conductor del viral Podcast La Cotorrisa ha sido confirmado como el primero que “Duró un suspiro en la tercera temporada, ¿regresará a la quinta a robarnos el aliento? El primer confirmado de #LOLstars: la quinta y nueva temporada de LOL”, fue la introducción que le dieron.

Se espera que del 7 de noviembre al 15 se den a conocer todos los integrantes de esta edición de famosos, pues los preparativos para su gran estreno ya han sido anunciado con grandes producciones, aunque de momento se desconoce sí Eugenio Derbez estará en la gira promocional, por el accidente que lo mantiene en rehabilitaciones extremadamente dolorosas, como las ha calificado.

A pesar de ello, un pequeño adelanto de cómo terminó la casa en las 6 horas del concurso ya ha comenzado a dar diversas pistas que han creado un sinfín de teorías sobre quienes serán los otros 7 integrantes, pues en su anuncio, el misterio ha comenzado a formar parte de la estrategia publicitaria.

“Señoras y señores, acabamos de terminar la quinta temporada y quiero mostrarles cómo quedó la casa, vidrios, unos pedazos de salami. Esto huele terrible, vean el piso, de todo hay aquí, todo pasó aquí y esta es una de las ediciones más divertidas. Si quieren saber qué pasó o qué tuvo que haber pasado para que la casa quedara así, no dejen de ver LOL”, expresó Derbez en el promocional.

Cuándo se estrena ‘LOL: Last One Laughing’ 5

Para poder ver a varios comediantes sobresalientes donde cada uno demuestra sus habilidades para hacerse reír entre ellos mismos, no se tendrá que esperar mucho pues este quinta entrega llegará el próximo viernes 16 de diciembre , por medio de la plataforma de Amazon Prime Video, a la que se puede acceder con una suscripción de pago. Y donde también se encuentran disponibles las temporadas pasadas.

La quinta entrega llegará el próximo viernes 16 de diciembre, por medio de la plataforma de Amazon Prime Video (Foto: Instagram/@lolmx_oficial)

Posiblemente como ha pasado en años anteriores, rumbo a al gran estreno, algunos capítulos de las temporadas pasadas podrán ser disfrutados de manera gratuita sin la necesidad de hacer la suscripción o incluso se puede esperar que el primer capítulo también lo pongan de dicha manera, porque eso también ha pasado.

