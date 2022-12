De Gertz Manero a Enrique Peña Nieto, otros funcionarios acusados de cometer plagio

(CUARTOSCURO/SCJN/especial/CUARTOSCURO)

Otra funcionaria del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) se ha visto envuelta en el escandalo debido a que se le ha señalado de haber cometido plagio en su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se trata de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, una de las aspirantes a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la conclusión del periodo de Arturo Zaldívar. El supuesto plagio fue evidenciado por LatinUs quienes señalaron que la ministra habría utilizado una tesis de 1986 para titularse.

Yasmín Esquivel Mossa, ministra y aspirante a presidenta de la SCJN, ha sido duramente cuestionada por un presunto plagio y un posible conflicto de interés. (Cuartoscuro)

Ante las acusaciones, Esquivel Mossa desestimó el reportaje en sus redes sociales además de compartir dos documentos, una por parte de su asesora de tesis de licenciatura, la maestra Martha Rodríguez Ortíz y la otra de su director de tesis doctoral, el doctor José Antonio Núñez Ochoa, en las que se negaba el plagio en sus trabajos.

“Totalmente falso el reportaje de Latinus. Ahora ¿qué más van a inventar?”

Sin embargo su tesis titulada “Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 constitucional apartado A”, tiene el mismo título que una aprobada en julio de 1986, escrita por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Este hecho no es el primer caso de presunto plagio o uno ya establecido como tal por parte de un funcionario público en el país relacionado con el gobierno actual o incluso con anteriores periodos.

Gertz Manero

El Conacyt descartó que el fiscal plagiara a pesar de utilizar párrafos enteros sin atribuirlos a sus autores (MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

El polémico fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero ha sido señalado de utilizar la justicia a su beneficio y el del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por medio de investigaciones a modo o detenciones arbitrarias como la de Alejandra Cuevas.

Sin embargo también fue señalado de haber cometido plagio en al menos dos trabajos: sus libros de Guillermo Prieto y el que habla de Ignacio Allende.

En el primero se encontraron párrafos íntegros de Vida y Obra de Guillermo Prieto de Malcom D. MacLean, quien falleció en 2001; y en el segundo habría tomado partes de El héroe olvidado. Rasgos biográfico de don Ignacio Allende de Benito Abad Arteaga, quien escribió el libro en 1852.

Más de 70 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) presentaron una queja al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por las similitudes en los trabajos, sin embargo en marzo del 2021, la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores desechó la queja porque “ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad”.

Romero Tellaeche

José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE (especial)

Otro personaje polémico es el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde agosto del 2021, José Antonio Romero Tellaeche, quien es afín al proyecto de gobierno de AMLO y ha sido acusado haber sido impuesto por el gobierno.

Y en septiembre de este año, la Comisión de Ética del CIDE determinó que cometió plagio en dos artículos publicados a su nombre. Pues en junio un grupo de profesores presentó una denuncia de plagio a la Comisión del Centro por los artículos Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018 y La herencia del experimento neoliberal.

Tras varios alegatos por parte de Tellaeche, quien dijo que la Comisión no tenía competencia jurídica para resolver la controversia y no presentarse a una audiencia sin notificar la razón, la Comisión advirtió que cometió plagio en 13 párrafos, de acuerdo con Animal Político.

Como en el Código de Ética del CIDE se considera una falta grave el plagio, se recomendó a la Dirección General del Conacyt y al Consejo Directivo del CIDE que se le rescindiera el contrato a Romero Tellaeche, pues la aplicación de sanciones originalmente corresponde al Director General, o sea, a Tellaeche.

Pero la sanción no surtió efecto debido a que los votos no alcanzaron al haber dos a favor y dos abstenciones.

Boris Berenzon

El historiador Boris Berenzon fue destituido como profesor en el 2013 (Facebook Boris Berenzon)

En agosto del 2020, se anunció el nombramiento de varias personas que estarían en diversas áreas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En ese entonces destacó el de Boris Berenzon, designado para la coordinación de las acciones y programas de promoción y divulgación del organismo.

Y llamó la atención porque este había sido destituido en 2013 por el consejo técnico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por haber incurrido en la grave deficiencia de labores docentes o de investigación al plagiar 18 párrafos del libro Puros cientos: Historia de la historieta en México 1874-1934 de Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra.

Ante la denuncia presentado por uno de los autores, Berenzon Gorn señaló que se trataba de una campaña de desprestigio. Finalmente la Facultad de Filosofía argumentó que “constituye una falta grave al ejercicio disciplinario y compromete su capacidad para enseñar a estudiantes de licenciatura y posgrado”.

Cabe señala que en el 2019, el Conacyt lo integró a su equipo de trabajo. Maria Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo, aseguró que este se encontraba en la lucha “contra la ciencia neo-liberal”.

Enrique Peña Nieto

Peña Nieto plagió el 29% de su tesis (especial)

Quizá el caso más escandaloso y más recordado fue el del plagio hallado en la tesis del expresidente priista Enrique Peña Nieto, la cual fue descubierta en el año 2016, es decir mientras este continuaba su gestión al frente de presidencia de la República.

Este fue encontrado en su tesis de licenciatura de la carrera de Derecho por una investigación periodística de Aristegui Noticias y confirmado por La Universidad Panamericana de México (UP). Se trató de la tesis El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón.

El medio detectó que el 29% de la tesis de Peña Nieto proviene de textos de al menos una decena de autores a los que no cita correctamente ni tampoco menciona en la bibliografía del trabajo.

La UP reconocieron en ella que “la tesis presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas”, pero no podía haber sanción por que el reglamento no era aplicable a exalumnos.

