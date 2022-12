“Solo lo quiero conmigo”: Ceci Flores suplicó al cártel de Los Salazar la ubicación de su hijo desaparecido

(@CeciPatriciaF)

La madre buscadora Cecilia Patricia Flores Armenta ha llevado a cabo la agotadora tarea de dar con el paradero de sus hijos desaparecidos por grupos del crimen organizado hace algunos años. Labor que la ha puesto en riesgo por amenazas en su contra provenientes de grupos criminales.

Y el estar tan cerca de la muerte, la motivó a mandar un mensaje a los grupos criminales pidiendo que le permitan conocer el paradero de su hijo, pues dijo que “no me quiero ir de este mundo sin traerlo a casa”.

Fue través de sus redes sociales que la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora se dirigió al cártel de Los Salazar, quienes de acuerdo con la lideresa, estarían implicados en la desaparición de uno de sus hijos, Marco Antonio, ejecutada el 4 de mayo del 2019 en la Bahía de Kino.

“Le pido por favor al Cartel de los Salazar que me digan donde está mi hijo. Les juro por mi vida que no quiero justicia, solo lo quiero conmigo”

En el video de una duración de 45 segundos se puede ver a la madre buscadora frente a las fotos de su hijo y explicó en el audiovisual el motivo por el que se dirigía al cártel al no tener pistas del paradero de su hijo y de la falta de ayuda de las autoridades.

Por mi hijo removería cada centímetro de tierra pero siento que la vida se me escapa y no me quiero ir de este mundo sin traerlo a casa



Le pido por favor al Cartel de los Salazar que me digan donde está mi hijo. Les juro por mi vida que no quiero justicia, solo lo quiero conmigo pic.twitter.com/ZafDtNFOUB — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) December 20, 2022

“Es la súplica de una madre que ha luchado incansablemente por su hijo. Y que aunque he encontrado a miles de personas que no eran mis hijos, no he podido encontrar al mío, no he tenido el apoyo por parte de las autoridades para búsqueda e investigación y el cual me veo en la necesidad de hacer este video”, declaró.

Después contó que durante el día 19 en Bahía de Kino realizó una fiesta a los hijos de desaparecidos y se había enfermado “y sentí que moría”. Al tener estos pensamientos de muerte y que su hijo quedaría olvidado por las autoridades, fue la razón por la que hacía el video, relató.

Posteriormente, durante las primeras horas de este miércoles, publicó otra imagen de ella acompañada con un comentario en el que habló de su sentir y el horror sobre la desaparición de su hijo, pero aseguró que seguiría con la búsqueda.

“Solo una madre que a perdido un hijo sabe lo que duele vivir después de aver muerto perder un hijo es perder la vida y tener que sobrevivir luchando con su ausencia e caminado kilometros y más kilómetros por diferentes partes del país en su búsqueda lucharé hasta encontrarlos (sic.)”

Igualmente en enero de este año, la madre buscadora también dirigió un mensaje a los líderes criminales, Rafael Caro Quintero y Crispin Salazar Zamorano, en el que suplicó que no las mataran a ella y a sus colaboradoras pues solo querían seguir buscando a sus seres queridos.

Publicación de Ceci Flores cuando creyó haber encontrado los restos de su hijo (Twitter)

Los hijos de Ceci Flores

Los jóvenes Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en 2015 y 2019 respectivamente.

A Alejandro lo secuestraron a plena luz del día en el estado de Sinaloa. Mientras que a Marco Antonio, lo sustrajeron el 4 de mayo cuando fue levantado con su hermano menor, Jesús Adrián. Poco después, seis días, dejaron en libertad a Jesús. No, en cambio, a Marco.

En abril del 2022 tras una llamada anónima, dio con un cráneo humano que concordaba con el de Marco: “Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo”, informó en su momento.

Sin embargo, días después la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) determinó que los resultados de las pruebas de Genética de ADN en Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), dieron negativo.

