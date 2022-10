Ceci Flores se vio obligada a suspender búsquedas por amenazas en su contra

Ceci Flores anunció que se dejarán de lado las búsquedas por un mes tras amenazas en su contra (Video: @CeciPatriciaF)

Durante las primeras horas de este viernes 7 de octubre, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores anunció por sus redes sociales que suspenderá sus actividades temporalmente debido a recientes amenazas en su contra.

Ante esto, indicó que volverá a su refugio en la Ciudad de México, según informó en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, por lo que las jornadas de búsqueda serán retomadas hasta el mes de noviembre.

“Solamente las búsquedas que tenemos para este mes quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, sería en el mes de noviembre que empezaríamos nuevamente a hacer las búsquedas y darles todo este mes a las autoridades que hagan su trabajo de investigaciones (sic.) y den con las personas que me están amenazando”, señaló la madre buscadora.

Debido a este cese se disculpó con las madres que han confiado en ella y albergaron la esperanza de encontrar a suis familiares en Jalisco. Pero “tienen mi promesa de no dejar de buscar hasta encontrarlos”, aseguró.

Hay que señalar que estas amenazas fueron denunciadas desde el pasado 3 de octubre por parte del colectivo, las cuales exigían que Flores Armenta detuviera las actividades del colectivo o se atuviera a las consecuencias.

Denunciamos que nuestra fundadora y presidenta @CeciPatriciaF sigue recibiendo amenazas ahora de este número 6462888508, donde le exigen que deje de buscar o se atenga a las consecuencias. No nos detendremos, ni cederemos un ápice. #HastaEncontrarles — Madres Buscadoras de Sonora y de México (@MadresBuscan) October 4, 2022

Si bien el colectivo adelantó que no se detendrían, hay que señalar que Ceci Flores recalcó en que la pausa es para que las autoridades puedan garantizar su seguridad.

“Quienes me amenazan de muerte no entienden que ya me mataron cuando se llevaron a mis hijos. No dejaré de buscar ni de apoyar a las madres que viven el mismo tormento. Las autoridades me piden suspender las búsquedas este mes para poder garantizar mi seguridad”, redactó en un mensaje que acompañó con el video.

Lamentablemente esto no es nuevo para la madre buscadora, quien en fechas pasadas también fue víctima de amenazas e incluso de acciones en su contra.

Información en desarrollo...