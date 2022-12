La verdadera razón porque Santa Fe Klan rompió en llanto durante un concierto: ¿Fue por Maya Nazor?

La influencer dejó entrever su ruptura con el cantante a casi seis meses del nacimiento de su bebé Luka. (Captura Instagram: @santa_fe_klan_473 // Captura YouTube: Santa Fe Klan Official)

Santa Fe Klan está envuelto en controversia por su aparente separación de Maya Nazor, influencer con quien habría mantenido un romance durante aproximadamente un año y con quien procreó a su primogénito Luka. En cuanto trascendió su supuesto rompimiento surgieron rumores sobre los verdaderos motivos que los habrían llevado a continuar por caminos separados y se viralizaron algunos videos donde aparecían juntos, con una presunta tercera persona en discordia o llorando.

Este último fragmento audiovisual fue protagonizado por el rapero guanajuatense, quien durante la presentación en vivo rompió en llanto mientras cantaba Se acabó, un tema que lanzó este 2022. El video se viralizó en redes sociales, pues muchos internautas pensaron que pertenecía a una grabación actual y sus lágrimas serían resultado de su truene con la madre de su hijo.

Santa Fe Klan llora al cantar “Se acabó” pic.twitter.com/yrObYEsmQh — Lo + viral (@VideosVirales69) December 19, 2022

Pero en realidad se trata de un video descontextualizado que pertenece a un íntimo momento que vivió sobre el escenario durante la presentación de su disco Mundo, la cual se llevó a cabo en agosto. Ángel Jair Quezada Jasso estaba interpretando dicho tema cuando no aguanto más, se hincó y soltó unas lágrimas.

Entre aplausos una mujer subió al escenario y lo abrazó; se trataba de su mamá. Aunque su sentimiento era conmovedor no dejó de cantar y continuó su presentación hasta el final. Según explicó en esa ocasión, escribió Se acabó por petición de su padre que estaba pasando por una situación muy complicada con su madre, es decir, está inspirada en los conflictos sentimentales de sus papás.

Su romance trascendió en 2021. (Foto Instagram: @nazormaya)

Esta canción se la acabo de mandar a mi papá porque me dijo: ‘Hijo, estoy hasta la madr*, estraño un ching* a tu jefa, vamos a cantar una canción tú y yo como Vicente Fernández’; hasta me mandó el link y todo. Me dice: ‘Escríbeme una rola que ando bien dolido, me siento muerto sin tu ma’.

Al final de su interpretación corrió a los brazos de su madre y le externó unas sentidas palabras: “Ánimo raza, todos los que tiene problemas, nadie es perfecto yo también tengo problemas y ustedes me ven al cien, ánimo. Los quiero un ching* y te quiero un ching* jefa, échale ganas con mi papá, los queremos ver juntos”.

Asimismo, comentó que no le da pena hablar sobre sus temas personales, pues: “Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero”.

Santa Fe Klan reapareció en sus redes sociales para compartir un adelanto de su próximo lanzamiento musical. Se trata de Separaos, una canción cuyos versos hablan sobre una ruptura amorosa. Como era de esperarse tan solo bastaron unos minutos para que sus fanáticos relacionaran su composición con su supuesto rompimiento con Maya Nazor.

Usuarios de redes sociales señalaron a Mona como una tercera persona en discordia en la relación de Santa Fe Klan y Maya Nazor. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

En el video que publicó en su cuenta de Instagram aparece cantando los versos que tenía escritos en un cuaderno: “Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal. Fue la razón yo me pregunto cuál será. Me muero de frío porque tú no estás conmigo, ay no, Dios mío, la soledad es testigo”.

No entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado pero estamos separados, separados. No entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado así como en el pasado... enamorado. Tú por tu lado y yo por el mío, las ausencias del vacío...

Santa Fe Klan no compartió más detalles sobre su estreno musical y tampoco reveló si su canción tiene una dedicatoria especial para la madre de su hijo.

