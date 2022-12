Quién es Maya Nazor, la ex de Santa Fe Klan y madre de su hijo

Maya Nazor es una modelo, influencer y creadora de contenido que cuenta con más de 4.1 millones de seguidores en Instagram. (Instagram/@nazormaya)

Recientemente el rapero mexicano Santa Fe Klan y la creadora de contenidos Maya Nazor terminaron su relación, la cual comenzó desde agosto de 2021, así lo comunicó ella en una transmisión en vivo que realizó a través de sus redes sociales. La pareja de famosos tuvo un hijo el pasado 30 de junio y lo nombraron con el nombre de Luka. Pero ¿quién es Maya Nazor, la ahora expareja de Ángel Jair Quezada Jasso?

Maya Zepeda Nazor nació el 5 de enero de 1999 en Cuernavaca, Morelos, tiene 22 años. Tiene tres hermanos y es la mayor de todos ellos: es decir, tiene una hermana y dos hermanos, aunque estos no son directamente hijos de sus dos padres. Ella desde niña quiso estar en los reflectores de los medios de comunicación, así lo declaró en una entrevista para la revista Vogue.

“Yo quise hacer mis videos en YouTube porque la verdad siempre me ha gustado muchísimo hablar a la cámara, y no me da pena como pueden ver. Puedo hablar con facilidad, me gusta mucho. De chiquita jugaba, jugaba a que tenía un canal de televisión y que tenía mi propio programa. Básicamente me encanta y es una forma de expresarme”, manifestó.

En su canal de YouTube tiene más de 177 mil suscriptores donde comparte material audiovisual de experiencias personales y de recomendaciones de ropa, makeup y cirugías estéticas. En tanto, en Instagram sube fotos de ella donde presume su belleza y outfits; en esta red social tiene 363 publicaciones y más de 4.1 millones de seguidores.

Maya Nazor habló sobre su separación con Santa Fe Klan

Desde que Maya Nazor confirmó su separación con Santa Fe Klan, a tan solo seis meses después del nacimiento de su primer hijo Luka, los fans de la pareja han querido saber el porqué de esta decisión. Hasta ahora el rapero no se ha pronunciado al respecto, pero la creadora de contenidos sí reveló información acerca de lo que ocurrió.

La modelo mexicana hizo un en vivo a través de su cuenta de Instagram, ahí una seguidora le preguntó por su pareja y ella contestó: “No quiero hablar de eso y sólo les pido mucho respeto tanto para él como para mí. El día que queramos hablar lo vamos a decir, no tengo más qué decir”, explicó a sus seguidores. Asimismo, enfatizó en que no le preguntaran más sobre ese tema.

“Sólo sí me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo, en mis tiktoks, en mis fotos, ya basta, Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño porque tenemos un bebé y siempre lo habrá. Y a ustedes les pido lo mismo, cariño y mucho respeto”, respondió la joven originaria de Cuernavaca, Morelos.

A pesar de que ha declarado que no le gusta compartir detalles de su vida privada, el intérprete de Grandes ligas compartió anteriormente una fotografía donde aparece con su novia, abrazados y rodeados de globos y regalos con el nombre del niño. “Bienvenido al mundo, mi niño, aquí te espero hijo, pa’ cuidarte siempre a ti y a tu mamá”, escribió el músico al pie de la imagen, visible para sus más de nueve millones de seguidores de la red social de Instagram.

