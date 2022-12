Así es la supuesta versión original de “Gatita”, canción que Bellakath denunció como robada

La cantante estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]. (Foto Instagram: @labellakath)

Una de las canciones que sin lugar a dudas marcó este 2022 para todos los mexicanos amantes del género urbano fue Gatita. Y es que tan solo bastaron unas horas después de su lanzamiento en plataformas digitales para que se viralizara hasta convertirse en un trend. Su popularidad fue tan grande que, incluso, sonó en calles de Qatar durante la justa mundialista que ganó la selección de Argentina.

El pegadizo tema despuntó la carrera de Katherinne Huerta -mejor conocida como Bellakath- justo cuando estaba dando sus primeros pasos en la industria musical, pues tras su fugaz paso por Enamorándonos -un reality de TV Azteca- probó suerte como cantante con temas como La gata de la Agrícola Oriental, Fabulosa de París, Lluvia de micheladas o Bws.

La cantante buscará comprobar que el tema es de su propiedad. (Instagram/@labellakath)

Su fama la llevó a participar en festivales de música y ofrecer algunos shows en el Área Metropolitana, sin embargo, cuando parecía que sería el comienzo de una prometedora carrera en el género urbano con cumbiatón, todo se derrumbó. Fue durante un live en Instagram donde la cantante dio a conocer que una persona reclamó los derechos de Gatita, por lo que fue retirada de todas las plataformas digitales.

Yo la tengo reclamada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok (...) la denunciaron, me llegó un correo y la distribuidora simplemente la borró.

“Fue un trabajo que yo hice desde agosto, la canción salió en octubre. Yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice. Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo esa pista”, declaró entre lágrimas y aseguró que emprenderá una batalla legal para recuperar su tema, mientras tanto subió la pista en su cuenta de Instagram para que todos puedan descargarla sin pagar.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios externaron su apoyo, no obstante, otros señalaron que Gatita podría haber sido reclamada porque su sample -pedazo de la canción- sería un plagio de El hueso de mi perra, una colaboración que Little Key y Son de AK estrenaron hace aproximadamente una década.

Internautas relacionaron las controversiales canciones gracias a que los coros suenan muy similares, pues tienen casi el mismo ritmo. No obstante, la letra es diferente, pues mientras que el tema de la mexicana dice: “Tengo una gatita que le gusta el mambo y con todos los malos sale a bellaquear”, la versión de Little Key dice: “Tengo una perra que le gusta el hueso. Ella no lo muerde, le gusta chupar”.

En redes sociales se abrió un debate sobre las comparaciones y muchos usuarios señalaron que las similitudes son consistentes: “Pues ya no parece robo, más bien Bellakath sí plagió una canción de hace 10 años”. “Es que si te pasaste de verga Bellakath con el plagio de la Gatita, ni como defenderte”. “Tanto mamab*n que la Bellakath era egresada de la UNAM, que le sabía a las leyes y al derecho y le van a bajar su canción por derechos de autor”.

(Captura Twitter)

Katherinne Huerta no ha compartido su postura respecto al presunto plagio del sample y tampoco ha dado a conocer más información sobre el proceso legal que emprenderá contra la persona que reclamó los derechos de Gatita. Asimismo se desconoce el punto de vista de Little Key y Son de AK.

