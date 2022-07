De Enamorándonos a La Academia: quién es Montserrat Barojas y cuál es su verdadera profesión

(Captura YouTube: La Academia, Enamorándonos)

El pasado concierto de La Academia dio mucho de qué hablar, no solo por la repentina eliminación de Fernanda, sino por el bajo rendimiento que demostraron los alumnos sobre el escenario, además de que Santiago estuvo a punto de desmayarse. Tras lo ocurrido, Alexander Acha -director de la décimo tercera generación- “corrió” a la nutrióloga que recién había comenzado a trabajar con los participantes, pues consideró que era responsable.

La situación empeoró horas más tarde, cuando Montserrat Barojas arremetió contra la producción por supuesta falta de recursos y se deslindó de cualquier responsabilidad sobre el estado de salud de los académicos.

Ejemplo de las críticas que inundaron Twitter. (Captura de pantalla: Twitter)

Todo se descontrló cuando se hospitalizó a Cesia, Rubí, Mar, Eduardo, Santiago, Andrés y Nelson porque presentaron fuertes síntomas que después fueron diagnosticados como consecuencia de una deshidratación, excepto La quinceañera más famosa de México, quien dio positivo a COVID-19.

Después de horas en observación, los jóvenes cantantes fueron dados de alta y regresaron a la casa donde continuarán con su preparación para los conciertos que ofrecerán el próximo fin de semana. No obstante, la situación desató críticas en contra de Montserrat Barojas y usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre su verdadera profesión.

¿Quién es Montserrat Barojas?

En 2019 apareció en el programa conducido por Carmen Muñoz. (Foto. Facebook/Montse Barojas)

La polémica nutrióloga nació en Monterrey, Nuevo León, pero de acuerdo con la información que compartió en su presentación en Enamorándonos, lleva muchos años viviendo en la Ciudad de México. Y es que dos años antes de integrarse al equipo de La Academia incursionó en la televisión como parte del extinto reality de TV Azteca, donde buscó el amor junto a José Carlos.

Tengo 30 años, soy licenciada en nutrición y tengo un spa

Gracias a ello se sabe que cuenta con estudios en nutrición echando para atrás los rumores sobre que en realidad es mercadóloga. Y es que usuarios de redes sociales encontraron la supuesta cédula de la regiomontana donde quedarían expuestos sus verdadera profesión.

“Lo que pasa es que yo trabajo mucho y acá el señor es medio desesperadon, entonces me dijo: ‘Si no sales ahorita conmigo, pues no’. Nos acabamos de ver hace unos 15 días más o menos y me dijo que si quería volver a salir con él, que yo le gustaba, que la prueba de amor casi, casi era que viniera por él”, dijo Monserrat en Enamorándonos.

Durante el mismo programa José Carlos confirmó que ya se conocían y eso fue razón suficiente para que aceptara tener una cita con ella. Todo parece indicar que su relación fue viento en popa, pues actualmente están casados y tienen una hija de nombre Isabella.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: