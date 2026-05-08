Sección 22 de la CNTE acusa al gobierno de priorizar interés económico sobre la educación tras cambio en calendario escolar

Imagen de recurso de una niña en clase. (Europa Press)

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) criticó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó al 5 de junio el cierre del actual ciclo escolar, con motivo de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que este año se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, la sección 22 acusó que las modificaciones al calendario escolar responden a intereses económicos y mediáticos relacionados con la el evento deportivo, que están por encima de las necesidades educativas el beneficio comercial y turístico de este evento.

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Afirmó que el titular de la SEP, Mario Delgado, y la presidenta Claudia Sheinbaum justifican los cambios en el ciclo escolar bajo el argumento de las altas temperaturas, acisando que nunca han tomado acciones reales para atender las afectaciones que enfrentan miles de estudiantes y trabajadores de la educación en condiciones extremas.

“Nunca existió preocupación institucional genuina por garantizar ambientes dignos para el proceso educativo. Hoy, casualmente, el tema cobra relevancia cuando existen intereses económicos, turísticos y políticos vinculados a un evento internacional como el Mundial de Futbol”, sostuvo.

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La sección denunció que el gobierno federal prioriza los intereses de grandes corporaciones y quienes obtendrán ganancias millonarias por el espectáculo deportivo, mientras las demandas históricas del magisterio y los pueblos continúan sin respuesta.

“Sí existe rapidez para modificar calendarios cuando se trata de beneficiar intereses empresariales y comerciales”, afirmó la organización.

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La Sección 22 recordó que el magisterio democrático, junto a la CNTE, exige mejores condiciones educativas, infraestructura digna y servicios básicos en las escuelas. Subraya que sus jornadas de lucha responden a la falta de soluciones reales y no a intereses económicos particulares.

Aseguró que históricamente se ha regido por un calendario alternativo, elaborado desde las necesidades pedagógicas y sociales de las comunidades escolares de Oaxaca.

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El documento indica que el calendario oficial de la SEP resulta ajeno y desfasado frente a la realidad de los pueblos de Oaxaca y ratifica la vigencia de su calendario alternativo, que mantiene como fecha de clausura del ciclo escolar el 7 de julio de 2026.

“La educación no puede decidirse desde escritorios ni pensando en negocios y espectáculos, mientras en las escuelas miles de estudiantes y docentes siguen enfrentando carencias todos los días”, concluyó.

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Sheinbaum contradice a la SEP

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que aún no está definido adelantar el cierre del ciclo escolar por el Mundial 2026, como anunció la Secretaría de Educación Pública.

En su conferencia mañanera de hoy, expuso que la medida es solo una propuesta, surgida tras una reunión de secretarios de Educación estatales y por solicitud de maestros, pero aún no se convierte en decisión oficial.

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Sheinbaum aseveró que “no hay todavía un calendario definido” y resaltó la importancia de que los niños no pierdan clases.

Señaló que aunque hay interés nacional por el futbol, la propuesta de adelantar las vacaciones responde a un planteamiento de las autoridades educativas de varios estados y de los maestros, pero debe analizarse cuántos días efectivos de clase tendrían las y los estudiantes.

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