¿Escuelas privadas también adelantarán vacaciones? Esto dice la SEP sobre el ciclo escolar 2025-2026

Aunque las escuelas públicas sí dependerán del calendario oficial, las instituciones privadas tendrían margen legal para mantener clases y actividades académicas

La posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelante el cierre del ciclo escolar 2025-2026 ha provocado incertidumbre entre millones de padres de familia, especialmente entre quienes tienen hijos inscritos en escuelas privadas.

Tras darse a conocer que el gobierno analiza concluir las clases antes de lo previsto debido a las altas temperaturas y la logística de la Copa Mundial de Futbol 2026, surgió una de las principales preguntas: ¿los colegios particulares también deberán suspender actividades? Hasta ahora, la respuesta es no necesariamente.

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Aunque las instituciones privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional deben cumplir con procesos oficiales como carga de calificaciones, evaluaciones y trámites administrativos ante la SEP, cuentan con mayor flexibilidad para definir sus actividades académicas internas.

De acuerdo con especialistas y asociaciones del sector educativo privado, las escuelas particulares pueden mantener clases, talleres, reforzamiento escolar o actividades extracurriculares, siempre que respeten los lineamientos mínimos establecidos en la ley.

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La polémica comenzó luego de que autoridades educativas plantearan la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar como medida preventiva frente al calor extremo y a los problemas de movilidad que podrían registrarse durante el Mundial 2026. Sin embargo, posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que todavía se trata de una propuesta y no de una decisión definitiva.

Padres de familia y escuelas privadas analizan posibles cambios al calendario escolar 2025-2026 ante la propuesta de la SEP de adelantar el fin de clases por el Mundial 2026 y las altas temperaturas

Escuelas privadas podrían mantener su calendario original

Carlos Villar, director de estrategia de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), señaló que los colegios privados tienen bases legales para continuar actividades académicas aun cuando el sector público concluya clases antes.

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De acuerdo al artículo 87 de la Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe contemplar entre 185 y 200 días efectivos de clase, por lo que reducir el ciclo de manera anticipada podría afectar el cumplimiento académico.

El representante afirmó que suspender clases tendría consecuencias tanto para estudiantes como para padres de familia, especialmente por el rezago educativo que todavía persiste tras la pandemia y por las complicaciones de organización laboral para quienes dependen del horario escolar.

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Además, sostuvo que las colegiaturas no necesariamente tendrían que devolverse si las escuelas mantienen actividades, ya que los servicios educativos y administrativos continuarían operando con normalidad.

En ese contexto, varias instituciones privadas analizan conservar su calendario original o implementar esquemas híbridos de reforzamiento académico durante junio y julio.

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Padres de familia y escuelas privadas analizan posibles cambios al calendario escolar 2025-2026 ante la propuesta de la SEP de adelantar el fin de clases por el Mundial 2026 y las altas temperaturas

¿Qué deben revisar los padres de familia?

Especialistas recomiendan a madres y padres consultar directamente los comunicados oficiales de cada institución, ya que cada colegio podrá tomar decisiones distintas dependiendo de su modelo educativo y organización interna.

Entre los puntos que deben verificarse destacan:

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fechas oficiales de cierre;

actividades extracurriculares;

talleres de reforzamiento;

ajustes de colegiaturas;

cambios en horarios;

periodos vacacionales.

En el caso de las escuelas públicas, el calendario sí dependerá de las disposiciones oficiales que emita la SEP en las próximas semanas.

Por ahora, las autoridades federales no han publicado un acuerdo definitivo sobre el adelanto del ciclo escolar 2025-2026, por lo que el tema continúa en análisis. Mientras tanto, escuelas privadas y padres de familia se mantienen atentos ante posibles cambios que podrían modificar la organización académica y las vacaciones de verano del próximo año.

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