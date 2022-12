El íntimo momento en que Ingrid Coronado y sus hijos recordaron a Fernando del Solar tras triunfo de Argentina en Qatar 2022

El conductor era aficionado del Cruz Azul en México. (Foto Instagram: @ingridcoronadomx)

Están por cumplirse seis meses del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar y las controversias en torno a su vida personal continúan. En medio del escándalo que han protagonizado Anna Ferro e Ingrid Coronado por su herencia, la selección de fútbol de albiceleste ganó el Mundial Qatar 2022 y los dos hijos que tuvo con su exesposa mexicana no dudaron en celebrar en su memoria gracias al amor que les inculcó por dicho deporte.

Después de un tormentoso partido que ha sido catalogado como la mejor final de los últimos tiempos en Copas del Mundo, los argentinos festejaron a lo grande el triunfo de su selección después de casi cuatro décadas sin levantar el prestigioso trofeo. Como era de esperarse, algunos aficionados argentinos que viven fuera de su país natal se dieron cita en los recintos más importantes de su localidad para unirse a las celebraciones, mientras que otros recurrieron a sus redes sociales.

Luciano y Paolo, hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado. (Foto Instagram: @ingridcoronadomx)

Tal fue el caso de Ingrid Coronado, quien aunque no es argentina recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar a dicha selección por su triunfo, en especial porque lograron regalarle un momento de alegría a sus dos hijos tras la muerte de su padre. Y es que Fernando del Solar nació en Buenos Aires y durante su juventud se mudó a México sin olvidar sus raíces que heredó a Luciano y Paolo.

“Gracias #Argentina por tanta alegría! Gozamos, sufrimos, lloramos con un partido cardíaco! Después de un año especialmente duro, cerrarlo con este triunfo es un enorme regalo para mis niños! #Messi gracias!!!!”, escribió la ex conductora de Venga la Alegría en su post.

Fernando del Solar cuando era niño. (@fernandodelsolar)

Las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos fans de Fernando del Solar que también son argentinos aplaudieron que los pequeños guarden ese lazo con su padre gracias a que infundo ese amor por su patria en ellos. Sin embargo, también hubo quienes tomaron a mal su comentario similar a lo que ocurrió con Ángela Aguilar.

“Ellos llevan una partecita de nosotros en su sangre y su papá debe estar feliz en el cielo!”. “Que lo celebren, que disfruten su parte argentina, felicidades!!”. “Felicidades a tus niños que tienen sangre #Argentina”. “Ahora todos los mexicanos son argentinos”. “Hermosos que disfruten que su papá está de fiesta y feliz de verlos”, fueron algunas reacciones.

La pareja llevaba más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

Paolo y Luciano no fueron los únicos en recordar al conductor en un día tan especial, también lo hizo Anna Ferro, su viuda. La profesora de yoga subió una fotografía que tomó de la camiseta que su esposo tenía con el número 10 de Messi y solo agregó su nombre de usuario. Cabe mencionar que la cuenta oficial del conductor en Instagram todavía está disponible.

“Feliz y emotivo este partido… besos al cielo amore, seguimos festejando tu en el cielo y nosotros en la tierra”, escribió en otro post donde posó con su hija.

(Foto Instagram: @annaferro8)

“Muy bien Anna!!! lo bueno que eres una mujer de paz y tomas de quien viene los comentarios”. “Hasta el cielo para Fer”. “Momentos que llenan el corazón”. “No alcanzo a ver a su Argentina ganar, el gran @fernandodelsolar. Pero desde el cielo los vio ganar”, comentaron algunos usuarios en el post.

Anna Ferro compartió un milagroso mensaje que recibió de Fernando del Solar

La viuda de Fernando del Solar concedió una entrevista para Venga la Alegría donde se sinceró sobre su difícil proceso de duelo. En esta ocasión, ya un poco más tranquila, contó que un día vivió un momento muy especial que lo tomó como un consuelo del presentador argentino, pues sintió su presencia en medio del dolor.

(Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

“Había llorado muchísimo y dije que se me hacía injusto, estaba despotricando, decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido. Entonces estaba entre durmiendo cuando escucho y siento literal como mi brazo... como Fer me tomaba del brazo y me decía “Ana, aquí estoy, confía”.

