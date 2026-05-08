México

¿Cuánto cuesta celebrar el 10 de mayo en 2026?

Aunque para muchas madres el mejor regalo es estar en compañía de sus seres queridos, un regalo nunca está de más

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Una madre sonriente recibe besos de su hijo e hija, sosteniendo un ramo de flores, en una mesa de restaurante. Familiares y mariachis celebran el 10 de Mayo.
En esta fecha, miles de mexicanos buscan regalos especiales para celebrar a mamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del Día de las Madres en México este 10 de mayo de 2026 llega en un contexto económico desafiante, marcado por un incremento del 14.5% en los costos generales respecto al año anterior generando incertidumbre en gran parte de la población.

Según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y cámaras de comercio como Concanaco Servytur, el gasto promedio por persona este año se estima en los $2,000 pesos, mientras que las familias capitalinas podrían destinar entre $1,400 y $1,900 pesos para festejar a mamá.

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Este encarecimiento responde a una mezcla de presiones inflacionarias y el fenómeno de estanflación que atraviesa el país, lo que ha elevado el precio de los obsequios tradicionales y las experiencias de consumo fuera del hogar.

Una madre y su hija pequeña sentadas en un sofá. La hija entrega a la madre una caja de regalo y una tarjeta que dice 'Feliz Día, Mamá'. Detrás, un cartel.
Productos y servicios se han encarecido para este 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de flores, restaurantes y regalos para 2026

Si planeas consentir a mamá este domingo, aquí te presentamos un desglose detallado de los costos actuales aproximados en el mercado mexicano para que puedas ajustar tu bolsillo:

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1. Flores y Detalles Clásicos

El arreglo de flores sigue siendo el regalo más solicitado, pero su precio varía drásticamente dependiendo del establecimiento:

  • Arreglo sencillo con flores y chocolates: Promedio de $620 pesos.
  • Ramos de rosas (docena): En mercados locales desde $250 pesos, mientras que en florerías de diseño o plataformas digitales superan los $800 pesos.
  • Joyería de fantasía fina: Alrededor de $1,150 pesos.

2. Celebraciones y Restaurantes

Las comidas fuera de casa son el rubro con mayor dinamismo, pero también el que más presión ejerce al bolsillo:

  • Comida en restaurante (gama media): El costo para una familia de 10 personas supera los $8,000 pesos (un promedio de $800 por persona incluyendo bebidas).
  • Carne asada o cena en casa: Organizar el festejo en el hogar para 10 personas ronda los $6,100 pesos, debido al alza en los insumos básicos y proteínas.

3. Regalos de Cuidado Personal y Tecnología

Para quienes buscan opciones más duraderas o experiencias de relajación:

  • Perfumes de marca: Cerca de $3,200 pesos.
  • Experiencia de Spa completo: Hasta $4,200 pesos.
  • Tenis o calzado de marca: Aproximadamente $3,000 pesos.
  • Ropa (conjunto de vestir): Desde los $1,300 pesos.
  • Línea Blanca (lavadoras o refrigeradores): Si el regalo es un bien duradero, los precios oscilan entre los $2,000 y los $44,000 pesos dependiendo de marcas y funcionalidad del artefacto.
Composición de tres escenas: dos mujeres con mochilas en la montaña, una mujer relajándose en un spa con vapor y una familia sonriendo en un taller de cerámica.
La tendencia para el Día de las Madres 2026 destaca la preferencia por experiencias como viajes cortos, relajantes días de spa y actividades recreativas en familia, en lugar de obsequios materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para cuidar el bolsillo este 10 de mayo

Ante estos incrementos, los expertos recomiendan realizar compras en el comercio formal para garantizar garantías y calidad. Además, se sugiere anticipar las compras de flores y reservaciones en restaurantes, ya que el dinamismo de la fecha suele disparar los precios de última hora.

A pesar del entorno económico, el 10 de mayo se mantiene como la tercera fecha con mayor derrama económica en México, proyectando ingresos superiores a los $94,000 millones de pesos a nivel nacional.

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