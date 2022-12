Florinda Meza felicitó a “su tesoro” Messi con una imagen donde aparece vestido como “Quico”

Florinda Meza aplaudió la labor de Leo Messi, considerado el mejor jugador de Qatar 2022 (Foto: Instagram)

Tras la gran final de Qatar 2022, donde la selección de Argentina se alzó campeona del mundo en un cardiaco encuentro frente a Francia, el nombre del goleador Lionel Messi destacó convirtiéndose en el tema más popular en las redes sociales, tal es así que ni la actriz Florinda Meza quiso perder la oportunidad de felicitar al astro del futbol.

El astro argentino quebró varias marcas históricas en la actual Copa del Mundo y no perdió la costumbre ante Les Bleus (Foto: Reuters)

Muy a su estilo y recordando la emblemática serie que realizó su esposo durante décadas, la que logró gran popularidad en diversos países Latinoamericanos, la viuda de Roberto Gómez Bolaños Chespirito dedicó unas palabras al Mejor jugador de Qatar 2022.

Qatar 2022: de Lionel Messi a quién ganó el Mundial, las principales búsquedas de Google en Latinoamérica La reciente campeona del campeonato Mundial marcaron el tema de mayor interés en el buscador en Perú, Colombia, Chile y más países sudamericanos VER NOTA

Con una antigua imagen que data de 2012, Florinda le envió una emotiva felicitación a “La Pulga”, quien en la postal aparece al lado de su ahora esposa, Antonella Roccuzzo, y ataviado como el famoso personaje de “Quico”, encarnado desde hace varios años por Carlos Villagrán.

Se trata de una imagen captada en una fiesta de disfraces de aquel año en Barcelona, donde su entonces novia lució como “Pocahontas”.

De Sebastián Rulli a Amanda Miguel: famosos argentinos en México celebraron la victoria de su selección en Qatar 2022 Juan Soler, Patricio Borghetti y otras figuras del medio del espectáculo nacidas en Argentina festejaron el triunfo del equipo albiceleste fuera de su país de origen VER NOTA

“¡Muy bien jugado, Tesoro, eres el mejor del mundo! Felicidades a todos mis amados argentinos de la bonita vecindad virtual. Leo Messi. Campeones. Felicidades”, escribió la también productora de 73 años.

Al momento, la divertida piblicación que Meza compartió en Instagram y Twitter ya cuenta con miles de reacciones y comentarios. Cabe señalar que la población de Argentina es una de las que más llegó a sintonizar los famosos programas La vecindad del chavo y Chespirito al paso de los años.

“Lo que la FIFA me robó”: así vivieron Angelique Boyer y Sebastián Rulli la final Argentina vs Francia Aunque la pareja de actores están nacionalizados como mexicanos, él es originario de la selección ganadora de la Copa Mundial Qatar 2022 VER NOTA

Incluso en su momento, el propio Diego Armando Maradona entrevistó a Roberto Gómez Bolaños, genio creativo destrás del “universo Chespirito”, en el año 2005.

De inmediato diversos comentarios por parte de usuarios argentinos no se hicieron esperar: “¿Qué es lo que estás pretendiendo tratar de querer insinuar?”, “Doña Florida, fuiste, sos y serás siempre muy bienvenida en nuestra tierra ojalá pudieras venir a visitarnos algún día, estás en el podio de las personalidades más querida por los argentinos”.

“El saludo que no sabíamos que necesitábamos”, “Gracias a vos por darnos tantas risas y alegrías a través de una pantalla recorriendo todo el mundo”, “Gracias doña Florinda, Argentina ama al Chavo”, “Doña Florindaaa!!! Crecimos con usted y el Chavo!!! También le dedicamos este triunfo que nos alegra a todos los argentinos. Nos merecíamos una alegría por cómo está el país actualmente! Campeones MUNDIALES!!!!”.

Apenas a finales del pasado mes de noviembre, Meza recordó a su fallecido esposo a ocho años de su fallecimiento; con un video compartido en sus redes, la también guionista, escritora, directora, productora, cantante y locutora mexicana, recordó el legado del creador de personajes como “El chapulín colorado”, “El doctor Chapatín” y “Los caquitos”.

“Gracias Rober, por hacer que mi vida fuera interesante... Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía ‘El ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al ocho es infinito y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números’. Ahora no me parece tan festivo, ya que al reloj de arena de mi Rober hace ocho años se le acabaron los granitos”, inició Meza en medio del llanto.

“Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más. Cada mañana frente a su foto, así como yo lo hacía antes, le digo ‘Buenos días mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta… ‘Buenos días, mi dulce amanecer’”, confesó.

Retomando los momentos íntimos que vivieron durante décadas, Meza agregó: “También como lo hacía en vida de él, le decía ‘Hoy te amo más que ayer’ y él me contestaba ‘Pero yo te amo más que tú a mí’, entonces yo le decía ‘Que tal si nos echamos una competencia a ver quién gana’”, externó.