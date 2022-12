Aún con atracción de AMLO: Javier Corral advirtió violaciones al proceso contra González Arredondo

De izquierda a derecha: César Duarte, Javier Corral y Maru Campos. (Fotos: Reuters/Twitter)

Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (PAN), exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cumpla rigurosamente con los tiempos establecidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación al caso contra el ex fiscal Francisco González Arredondo.

El panista sentenció a través de redes sociales la mañana de este domingo 18 de diciembre que la FGE se debe de acoger a los protocolos y tiempos establecidos por la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero, pues ésta dio un plazo de 24 horas para que la FGE entregara la carpeta de investigación del caso contra González Arredondo.

“La FGR otorgó un plazo de 24 horas únicamente, para que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, entregará copia de la carpeta de investigación, sin embargo, se encuentran renuentes a hacerlo, desacatando el mandamiento del órgano persecutor de justicia federal, continuando con las violaciones al debido proceso”

Y es que ante las múltiples advertencias de Corral Jurado sobre presuntas violaciones al debido proceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que está enterado de lo que ocurre en Chihuahua y que esta presunta persecución política contra Javier Corral y su ex fiscal será investigada desde la federación. En consecuencia, la FGR atrajo el caso desde el 15 de diciembre y comenzó a realizar sus propias tareas de investigación.

Además, el propio López Obrador señaló que no permitirá casos de persecución ni de venganza. Asimismo, condenó de manera irónica la investigación en la que se realiza en chihuahua, pues durante la rueda de prensa matutina del pasado 13 de diciembre, el mandatario nacional destacó que quienes persiguieron a César Duarte, ahora están siendo “acusados de manera muy particular de que aplicaron tortura psicológica”.

“Están ahora queriendo perseguir a Corral, porque fue el que inició la investigación contra (César) Duarte. Estamos enterados y no puede haber venganzas”

Esta atracción pre supuso un respiro para Javier Corral, pues, ante los hechos, ha reiterado que Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua también por el PAN, inició una campaña de desprestigio contra él y los funcionarios que lo acompañaron durante el operativo Justicia Para Chihuahua, mismo que se dedicó a investigar los presuntos actos de corrupción de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua por el PRI quien se encuentra preso en espera de su juicio.

Es muy esperanzador para la justicia que reclamamos, que el Presidente de la República, @lopezobrador_ tenga claro lo que sucede en Chihuahua, donde ahora se persigue a quienes combatimos la corrupción mediante una vil venganza política. #JusticiaParaFrancisco pic.twitter.com/5VL3BuYPCr — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) December 13, 2022

Durante el gobierno de Corral Jurado se abrieron más de 20 carpetas de investigación contra Duarte, en las que se le señala al ex gobernador priista de estar involucrado en diversos actos de corrupción, peculado, desvío de recursos, sobornos y enriquecimiento ilícito; sin embargo, en uno de estos casos destaca porque presuntamente involucra a Maru Campos.

Conocido como La Nómina Secreta, la investigación que señala una presunta red de sobornos establecidas por el gobierno de Duarte Jáquez presuntamente señala a la actual gobernadora de Chihuahua como beneficiaria, ya que se estimó que Campos Galván recibió alrededor de 9 millones de pesos en sobornos para que permitiera al entonces gobernador operar libremente.

Después, con la llegada de Campos al poder de Chihuahua, no sólo se detuvieron las investigaciones contra Duarte, sino que se iniciaron otras para desprestigiar a Javier Corral y su trabajo contra la corrupción y la impunidad. De tal caso que el Congreso Local de Chihuahua inició un juicio político contra el panista, mismo que no se concretó porque no tenía sustento alguno.

No obstante, la FGE inició una investigación contra su ex titular por supuesta “tortura psicológica” ejercida contra los presuntos implicados del régimen duartista en Chihuahua. Después, diversas irregularidades durante el proceso se sumaron al criterio de Corral para asegurar que Maru Campos, en vez de combatir la corrupción en Chihuahua, busca la impunidad de Duarte al defenestrar a quienes lucharon contra él y “congelar” sus investigaciones.

