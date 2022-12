Mujer perdió 100 mil pesos que regaló Ricardo Salinas Pliego, a lo que propuso alternativas para donarlo

El magnate mexicano del comercio minorista y los medios Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas realizará una rifa millonaria por motivo de su cumpleaños. REUTERS / Stringer

El magnate empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego recientemente dio a conocer que regalaría en una rifa un millón de pesos repartidos entre 10 personas aleatorias, a las que les tocaría 100 mil pesos a cada una, el concurso se estaría llevando a cabo en el transcurso de 10 días con motivo de cumplir su promesa de cumpleaños.

Por medio de redes sociales reveló la forma para poder participar y ser uno de los posibles afortunados, el dueño de Grupo Salinas mencionó que a cada ganador le tocaría la parte proporcional del 10% del premio.

“Señoras y señores… A partir de hoy iniciaré con el reparto del 1,000,000 de pesos que prometí en mi cumpleaños. 10 días de regalar $100,00 pesos a una persona. En este hilo va el primer ganador y las reglas que tiene que cumplir, pongan atención que van los primeros $100,000″, escribió el pasado miércoles 14 de diciembre.

De tal forma que a través de una trivia sobre su documental fue que dio a conocer a la primer ganadora del premio, misma que anteriormente había mencionado lo siguiente en su publicación:

Desde el 14 de diciembre comenzaron los 10 días de premios (foto: Don Ricardo Salinas Pliego/Twitter)

“Estoy lista #RicardoSalinas para responder las preguntas y después de ver su documental tan inspirador, estoy motivada y utilizaré el dinero en emprender un negocio, pero como soy muy comprometida con los animalitos, ese negocio sería para el bienestar de perros de compañía”, citó la usuaria Gloria Amador.

Sin embargo, desafortunadamente la seleccionada no estuvo al pendiente del sorteo y perdió su oportunidad de ser beneficiada con el premio y el magnate se lo comunicó de manera amable: “Gloria… el día de ayer yo la seleccioné ganadora pero no cumplió en tiempo y forma con los requisitos para ganárselos por lo que no le puedo entregar el dinero, mucha suerte para la próxima”, expresó el magnate.

A pesar de que la mujer ya no tuvo oportunidad de reclamar el costo del premio, Salinas Pliego realizó una encuesta con varias opciones para repartir el dinero:

“Debería regalar los $100,000 pesos que Gloria no se ganó a alguien más, los debo donar a una fundación que ayude a perros y gatos o me los quedo para apoyar directamente a alguna persona que los necesite”.

Debería regalar los $100,000 pesos que Gloria no se ganó a alguien más, los debo donar a una fundación que ayude a perros y gatos o me los quedo para apoyar directamente a alguna persona que los necesite.



¿Ustedes cómo ven? — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 16, 2022

Dicho mensaje fue acompañado de 4 opciones que iban de: donarlos a perros y gatos, regalárselos a otro usuario, apoyar a una persona directamente o anular la entrega. Encuesta que hasta el momento cuenta con el 46% de apoyo para los animales, un 21% para otra persona, 22% para algún caso en particular y un 14% para que se queden con su dueño.

¿Cómo se puede participar en la rifa de Carlos Salinas Pliego?

De acuerdo con las reglas del empresario todos los concursantes deberán contar con una cuenta en Banco Azteca, haber descargado la aplicación de Baz y pagar algún tipo de servicio a través de dicha app.

Posteriormente dijo que los usuarios elegidos deberían responder algunas preguntas, las cuales podrían cambiar dependiendo del día en que se realice el anuncio del sorteo, sus respuestas deberán estar acompañadas del hastag “#RicardoSalinas” y complementarlo con la frase “si cumple sus promesas”.

Para el concurso del 14 de diciembre la tarea era ver su documental “Constructor de Realidades” y contestar algunas preguntas relacionadas a dicho film y en el segundo día la encomienda era leer un artículo, para el resto de los días se desconoce la dinámica ya que cambia.

