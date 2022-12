Lo que se necesita para salir de casa de tus suegros, según el consejo del magnate Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego es considerado la tercera persona más rica de México.

El pasado 14 de diciembre, el empresario mexicano dueño de compañías como Grupo Elektra y TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, dio a conocer que a partir de ese día, y por 10 días, iba a regalar 100 mil pesos diarios.

Fue por medio de Twitter que el magnate mexicano, quien es considerada la tercera persona más rica de México, solo por detrás de Carlos Slim y Germán Larrea, informó de este concurso, y dijo, el motivo es porque lo había prometido en su cumpleaños.

“Señoras y señores... a partir de hoy iniciaré con el reparto del 1,000,000 de pesos que prometí en mi cumpleaños. 10 días de regalar $100,000 pesos a una persona. En este hilo va el primer ganador y las reglas que tiene que cumplir, pongan atención que van los primeros $100,000″, se lee en el tuit publicado en la cuenta del empresario.

También dio a conocer las reglas para ser uno de los ganadores del premio, que fueron las siguientes:

1. Tener cuenta en Banco Azteca

2. Descarga bazsúperapp y PAGA un servicio con la App.

3. Responde 3 preguntas de mi documental (se las haré a cada ganador).

4. Dar RT citado a esta publicación y usar #RicardoSalinas si cumple sus promesas!

El magnate prometió, en su cumpleaños, que regalaría 100 mil pesos diarios por 10 días.

En el marco de este concurso, el pasado 15 de diciembre, el usuario @puramasacrexion se postuló para ser uno de los ganadores y dio a conocer el motivo por el cual necesitaba el premio. Y es que este usuario dijo que vivía en casa de sus suegros, y por ese motivo necesitaba el premio, para poder salir de ahí.

El internauta y seguidor de Salinas Pliego en la red social declaró que necesitaba amueblar su casa, pero principalmente, salir de casa de sus suegros. Ante esto, el empresario mexicano respondió al usuario de una manera muy peculiar. Y es que le señaló que lo que él necesitaba no era dinero, sino “huev*s”, aunque dijo que también le sobraban, esos no los podía compartir. “Usted necesita huevos no dinero, y aunque también me sobran, no le puedo compartir!”

El primer día del concurso, el 14 de diciembre, quedó vacante, pero el 15 si se logró una ganadora. Y es que ese día la usuaria @adriianatj cumplió con todos los requisitos y logró obtener los primeros 100 mil pesos del concurso.

Cómo tener un negocio exitoso, según Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más importantes y exitosos de México. Él cuenta con un blog en donde suele compartir tips y conocimientos del ámbito empresarial. El magnate, en una de las entradas de su blog, declaró que un negocio será exitoso si se cumple con las reglas que propone a través de su decálogo “Las 10 reglas fundamentales para un emprendedor”, el cual consta de los siguientes puntos:

1. Conocer y entender tu negocio

2. No olvidar que el objetivo de cualquier negocio es producir más y mejores productos o servicios al menor coste posible

3. Es esencial vivir y respirar un ambiente de extrema austeridad económica, pues los recursos nunca se deben tirar a la basura

4. No dejar pasar las buenas oportunidades de crecimiento y tener un equipo de trabajo adecuado para hacerle frente a los nuevos retos

5. No olvidar que, como empresario o ejecutivo, la responsabilidad del negocio es propia y no le corresponde a los subordinados

6. Es necesario buscar formas de mejorar los procesos del negocio y de la producción, así como reducir gastos, ahorrar costos y aumentar las ventas

7. El negocio o la iniciativa propuesta debe tener una probabilidad razonable de ser rentable

8. Un emprendedor debe buscar constantemente nuevos horizontes y nichos desatendidos

9. Respaldar los productos y servicios con una amplia garantía de satisfacción para el cliente

10. Considerar que la riqueza es para hacerla trabajar y para ponerla al servicio de los demás

