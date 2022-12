Yordi Rosado rompió el silencio y pidió disculpas públicas a Sasha Sokol: “Perdón por mi falta de sensibilidad”

Yordi Rsoado se sinceró dijo seguir aprendiendo en su carrera como comunicador y busca empatizar con las realidades que afectan a la sociedad. (Foto: YouTube/@Yordi Rosado)

Yordi Rosado se ha visto envuelto en la polémica por publicar en su canal de YouTube hace nueve meses una entrevista con Luis de Llano, principalmente por la controversial postura que ambos tomaron cuando hablaron sobre la relación “amorosa” que el productor de televisión habría tenido con Sasha Sokol.

Sasha Sokol explotó contra Yordi Rosado por entrevista con Luis de Llano: “No te faltó experiencia, sino empatía” La ex Timbiriche criticó el grado de responsabilidad que el conductor tiene con su público VER NOTA

La bomba de tiempo explotó cuando la cantante rompió el silencio y se defendió asegurando que su “noviazgo” ocurrió cuando era menor de edad y en realidad habría sido un abuso sexual. Ante tales declaraciones, diversas personalidades y artistas del medio entraron al debate para señalar o defender al presentador.

Fue entonces que este 15 de diciembre, a través de su canal de YouTube, Yordi Rosado explicó que en un principio él había pensado en no seguir hablando sobre el tema para no afectar a terceros y evitar “contaminar un proceso legal”. De igual manera estuvo pensando en bajar la entrevista y finalmente decidió mantenerla en la plataforma. “Siento que eliminarla o borrarla es como querer tapar el sol con un dedo”, declaró.

Pati Chapoy defendió a Yordi Rosado tras señalamientos de Sasha Sokol: “Me ha pasado” La ex Timbiriche cuestionó la postura del conductor ante las declaraciones de Luis de Llano y enfatizó en su falta de empatía VER NOTA

Señaló que gracias a dicha entrevista se pudo abrir un caso y se está hablando de ese tema para que cada vez existan más personas conscientes, que se evite normalizar ciertos comportamientos y que se atrevan a levantar la voz.

Yordi Rosado pidió disculpas públicas por cómo manejó el tema sobre la violencia de género que tuvo en su programa por YouTube. (Captura de pantalla @YordiRosado)

“Mi propósito ya lo saben, es abrir espacios, es dar voz a los artistas, a los personajes, a los deportistas. En las 124 entrevistas que llevamos hasta el día de hoy ese ha sido siempre mi objetivo”.

El entrevistador inició el video comentando que lo que iba a exponer se trataba de su sentir y el proceso de aprendizaje por el que ha pasado como comunicador.

“Como ser humano con todos estos acontecimiento la verdad me cayeron muchos ‘veintes’. Empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y de entender”.

Yordi hizo especial hincapié para tratar los temas de violencia de género y reiteró que “hoy más que nunca se debe acabar con el silencio, con la indiferencia y la normalización”.

“La falta de conocimiento que existe ante temas de violencia de género no puede seguir sucediendo y es algo que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar y que estamos viviendo en todo momento”.

Finalmente hizo un llamado a todos sus seguidores a no quedarse callados ante situaciones similares y compartió datos importantes sobre asociaciones que dan apoyo a víctimas de violencia de género, líneas de ayuda como la Red de Abogadas Violeta, la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, ONU Mujeres, por mencionar solo algunas.

Usuarios cuestionaron el hecho de que Yordi y Luis de Llano hablaran del tema de Sasha Sokol con total naturalidad (Foto: Instagram)

“Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por supuesto al abuso”.

Antes de dar por cerrado el tema, Yordi aseguró que él quiere que el canal sea un vehículo responsable, dispuesto a construir una mejor sociedad, informando y poniendo a disposición los espacios necesarios. Asimismo pidió disculpas a todas aquellas que se hayan sentido ofendidas en alguno de sus videos y se dirigió especialmente a Sasha, “A ti amiga, perdón, perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también el de ahora”.

“No se trata de ser empático”: Mauricio Castillo defendió a Yordi Rosado tras polémica con Sasha Sokol La cantante explotó en su contra porque considera que todavía no “concientiza lo suficiente” sobre la responsabilidad que tiene con su público en cada entrevista para su canal en YouTube VER NOTA

Así fue la crítica de Sasha Sokol a la entrevista de Yordi

La polémica resurgió hace unas semanas a raíz de una charla que Adela Micha sostuvo con el ex colaborador de Otro Rollo. Y es que durante una edición más de La Entrevista con Yordi Rosado la periodista aprovechó para voltear los papeles y cuestionar al conductor sobre las polémicas que ha desatado con sus invitados.

“A veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador [...] El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”, dijo.

Fue entonces que Sasha Sokol una vez más explotó en su contra porque consideró que el comunicador todavía no hacía conciencia lo suficiente sobre la gran responsabilidad que tiene con su público cuando toca temas tan sensibles en su programa.

(Fotos Instagram: @sashasokolova // @luisdllanomacedo)

“Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde: “¿Ah, solo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”, declaró la cantante.

El debate incendió las redes sociales, internautas se posicionaron tanto a favor como en contra del excolaborador de Otro Rollo, el tema escaló a tal punto que incluso Paty Chapoy salió a defenderlo en plena transmisión de su programa de espectáculos. La colaboradora tomó la palabra y con base en su experiencia defendió al conductor al mencionar que en muchas ocasiones pasó por situaciones similares donde se quedó pasmada por las revelaciones de sus entrevistados.

Cuando se dio el supuesto romance, el productor Luis de Llano tenía 39, mientras que la actriz rondaba por los 14 años de edad.

En el momento de la presunta relación, el productor Luis de Llano tenía 39 años y Sasha 14. (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

En la polémica entrevista Luis se sinceró con Yordi: “Te voy a decir una cosa, sí tuve un romance yo con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito”, declaró.

“Tuve un momento en el que convivíamos mucho y estuve enamorado de ella y un día me dijo ‘nada que ver’ y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos”.

En ese momento la respuesta de Rosado fue otro cuestionamiento acerca de si la presunta relación había sido real o no.

SEGUIR LEYENDO: