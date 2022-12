Tras años de ser mejores amigos, Yordi habló de su distanciamiento con Adal Ramones: “No nos frecuentamos”

Yordi Rosado y Adal Ramones saltaron a la fama gracias a "Otro Rollo" (Instagram)

Otro rollo fue un programa que se convirtió en un clásico de la televisión mexicana de finales de los 90 y principio de los 2000, en donde Adal Ramones comandó a un equipo conformado por otras figuras como Mauricio Castillo, Roxana Castellanos, Gaby Platas, Eduardo España y Yordi Rosado.

En el show que se transmitía los martes por la noche en el Canal 5 de Televisa se transmitían sketches cómicos, entrevistas con personajes del entretenimiento y el deporte, dinámicas, además de reportajes de interés para el público joven de aquel entonces.

Y es que la dupla que conformaron Ramones y Rosado es recordada por aquella generación que se divirtió con las ocurrencias de los presentadores, quienes a cuadro demostraron tener gran química. Incluso la amistad trascendió más allá de la pantalla y ambos famosos consolidaron una gran amistad.

"Otro Rollo" dejó de transmitirse en mayo de 2007

Otro rollo fue transmitido durante 12 años y durante este tiempo Adal y Yordi mantuvieron un estrecho lazo de cercanía, sin embargo, fue cuando el proyecto terminó que se distanciaron el uno del otro.

Al ser cuestionado ahora en una entrevista para Adela Micha acerca de por qué entre ellos hubo un alejamiento, el también locutor de EXA FM descartó que se haya debido a temas de envidia o protagonismo a cuadro.

“Nunca tuve ni media envidia, yo nunca dije: Quiero hacer el monólogo. Mucha gente piensa ‘es que Yordi era el cerebro del programa’, pero la verdad es que no es cierto, éramos tres, por igual”, expresó.

Así lucen actualmente los integrantes de "Otro Rollo"

La relación entre ambos personajes fue tan cercana que en su momento, incluso Ramones llevó a opinar sobre la vida sentimental del también youtuber.

“Siempre me quiso Adal como su hermano y me cuidó mucho, pero lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía que meterse. Siempre estuvo ahí dentro, muchas veces le hice caso, pero cuando él se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo no me entero”, contó.

Tuvieron que pasar seis meses para que Yordi pudiera acercarse a su amigo para saber qué estaba pasando en su vida, sin embargo esta situación deterioró la relación de amistad pues Ramones no lo estaba haciendo partícipe de su relación amorosa, al contrario de él.

“Si yo te dejé entrar tanto en mi relación, ¿por qué cuando tú tienes algo en tu relación, que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas? No me parece chingón”, expresó.

La relación entre ambos se desgastó de tal modo que lo que una vez fue un vínculo entre mejores amigos, al final ya no eran sino conocidos que mantenían una relación cordial.

“Se fracturó suficiente como para ya no tener la amistad que teníamos. Ya no somos mejores amigos. Sí nos queremos, nos frecuentamos muy poco, casi nada”.

Yordi Rosado agradece a Ramones las lecciones aprendidas en Otro rollo (Foto: Univisión/YouTube/@TeleBasura)

Pese al distanciamiento, Yordi agradeció que gracias a Ramones él pudo desarrollar una carrera en el entretenimiento mexicano y se dijo dispuesto a estar junto a él en el momento en que requiera de su ayuda.

“Quizá lo hiciste a propósito, quizá no, quizá te diste cuenta, quizá no, no lo sé. Lo único que sí te digo es que la misma amistad no vamos a tener, pero si el día de mañana me necesitas y te estás muriendo en cualquier lugar del mundo, yo voy a estar ahí. Lo respeto y le agradezco lo que me enseñó, yo estoy a cuadro gracias a él”, concluyó el entrevistador.

