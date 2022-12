Pati Chapoy defendió a Yordi Rosado tras señalamientos de Sasha Sokol: “Me ha pasado”

La titular de "Ventaneando" empatizó con la situación que vivió Yordi Rosado cuando escuchó las fuertes declaraciones de Luis de Llano. (Fotos Instagram: @yordirosadooficial // @chapoypati // @sashasokolova)

Casi un año después de que Luis de Llano se sinceró con Yordi Rosado sobre su “relación” Sasha Sokol, el caso sigue dando de qué hablar. Entre dimes y diretes, la ex integrante de Timbiriche arremetió contra el conductor porque de cierta manera justificó la postura que tomó durante su charla con el productor con su falta de experiencia para tratar con temas sensibles, situación que ella consideró como una verdadera falta de empatía.

Sasha Sokol explotó contra Yordi Rosado por entrevista con Luis de Llano: “No te faltó experiencia, sino empatía” La ex Timbiriche criticó el grado de responsabilidad que el conductor tiene con su público VER NOTA

Las recientes declaraciones de Yordi Rosado y Sasha Sokol abrieron un debate en redes sociales; mientras algunos usuarios se posicionaron a favor de la intérprete de 56 años, otros respaldaron al ex colaborador de Otro Rollo. Asimismo, el tema fue retomado en programas de espectáculos donde figuras como Alex Kaffie, Daniel Bisogno y Pati Chapoy desmenuzaron la situación para compartir su postura al respecto.

La entrevista se publicó en marzo de 2022. (Fotos Instagram: @sashasokolova // @luisdllanomacedo)

Fue durante una emisión de Ventaneando donde se puso sobre la mesa los cuestionamientos que la intérprete de No me extraña nada lanzó en contra de Yordi Rosado en su cuenta de Twitter. Pati Chapoy tomó la palabra y con base en su experiencia defendió al conductor al mencionar que en muchas ocasiones pasó por situaciones similares donde se quedó pasmada por las revelaciones de sus entrevistados.

Hay un punto que se nos olvida a todos. Muchas veces cuando estás realizando una entrevista tú también te quedas mudo, no sabes qué hacer, ni qué decir. Esto no quiere decir que este yo a favor o en contra de lo que sucedió. Estoy hablando como una persona que hace entrevistas, que me ha pasado a mí que de pronto te sueltan una bomba y no sé cómo reaccionar, me quedo muda, en shock.

De esta manera, la colaboradora del legendario programa de espectáculos explicó que suele ser algo común entre entrevistadores, por lo que: “Seguramente eso le pasó a Yordi, recuerda que no es periodista”.

Alex Kaffie cuestionó a Sasha Sokol tras su reclamo a Yordi Rosado: “Era un secreto a voces” El comunicador hizo una aguda observación luego de que la cantante señalara que Rosado no tuvo empatía por ella al entrevistar a Luis de Llano VER NOTA

Linet Puente concordó con Pati Chapoy, sin embargo, también mencionó que el presentador de Miembros al aire no profundizó en el tema cuando tuvo la oportunidad. Daniel Bisogno se posicionó en desacuerdo con Sasha Sokol, pues considera que a Yordi no le faltó empatía, sino que las circunstancias lo llevaron a responder de esa manera.

¿Qué dijo Yordi Rosado?

La entrevista con Yordi Rosado se convirtió en el programa de YouTube más controversial gracias a las confesiones, y alguna que otra lágrima, que sueltan las celebridades que asisten como invitados especiales. Después de tantas polémicas se invirtieron los papeles y el conductor sostuvo una charla con Adela Micha para el mismo espacio.

Pati Chapoy confesó si volvería a trabajar con Atala Sarmiento La conductora de “Ventaneando” comentó que entre sus principales deseos profesionales está reunir a Pedrito Sola y Pepillo Origel en un mismo programa VER NOTA

Fue ahí donde se sinceró sobre todo lo que pasó por su mente cuando el productor de Televisa habló sobre su “noviazgo” con Sasha Sokol: “El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”, dijo.

Cuando supuestamente tuvieron un romance el productor tenía 39, mientras que la actriz rondaba por los 14. (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Su versión llegó a Sasha Sokol, quien aseguró que no le faltó experiencia, sino empatía, pues no habría pensado en cómo se sentiría ella como víctima: “Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde: ‘¿Ah, solo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?’”, tuiteó.

Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste.

SEGUIR LEYENDO: