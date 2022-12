Vicente Fernández Jr. se comprometió con Mariana González, la “Kim Kardashian de Tepatitlán”

Mariana González y Vicente Fernández Jr. planean casarse y tener un hijo pronto (Instagram/@marianagp01)

Luego de que se rumorara que Vicente Fernández y su novia, Mariana González, se comprometieron, la pareja confirmó la noticia y dieron detalles sobre cómo fue el momento en que el cantate le propuso matrimonio a la empresaria en Francia.

Qué dijo Cuquita Abarca a un año de la partida de Vicente Fernández La viuda del fallecido “charro de Huentitán” compartió su sentir en medio de la misa que se realizó en el rancho “Los tres potrillos” para conmemorar el primer aniversario luctuoso del intérprete VER NOTA

Vicente Fernández Jr. y la llamada Kim Kardashian de Tepatitlán, Mariana González, dieron el siguiente paso en su relación y se comprometieron en París, Francia. Según narró la influencer para el programa Despierta América, ella no se esperaba que su novio le fuera a pedir matrimonio ya que suelen hacer este tipo de viajes a distintos países y pensó que era uno más.

“Fue muy romántico, no me lo esperaba. Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños, (me dijo) ‘te voy a llevar a un lugar’ y no me decía qué rollo, ya me dijo para Francia”, comenzó su relato la dueña de Dashan’s.

En esta foto Mariana ya porta su anillo de compromiso (Instagram/@marianagp01)

A casi tres años de noviazgo, el hijo de Chente organizó una cena romántica en un restaurante de la llamada Ciudad del amor y con la Torre Eiffel de fondo, se arrodilló frente a la empresaria para preguntarle si se quería casar con él.

“De repente, vamos a un lugar, veo que me empieza a bajar (...) lo primero que veo es una alfombra roja con un letrero de ‘cásate conmigo’, globos, flores, champaña y la Torre Eiffel en mi espalda. Estaba ya un fotògrafo, él (Vicente) se hinca y me entrega el anillo”

Hasta el momento, los únicos detalles que han hablado sobre su boda es el lugar, pues ambos tienen claro que será en Guadalajara, Jalisco.

También comentaron que quieren que Carlos Rivera sea quien amenice la celebración, siendo él quien cante en el día que se casen ya que Mariana es su admiradora y Vicente Jr. es su amigo.

Vicente Fernández: las controversias más grandes de su dinastía en su primer aniversario luctuoso El sensible fallecimiento de “El Charro de Huentitán” ocurrió un 12 de diciembre del 2021; desde entonces los nombres de Alejandro Fernández, Vicente Fernández Jr. e incluso Doña Cuquita Abarca han formado parte de controversias, escándalos y hasta disputas legales VER NOTA

La pareja compartió que la boda no es el único proyecto que quieren cumplir en un futuro próximo, pues también quieren tener un hijo, inclusive la influencer destapó que recientemente se retiró el DIU para lograr quedar embarazada.

El romance entre Vicente Jr. y Mariana González comenzó en abril de 2020, se conocieron a través de Instagram y fue él quien hizo el primer acercamiento, enviándole un mensaje a ella, revelándole que era su fan.

El tierno e inesperado momento en que un niño interrumpió una boda en Chihuahua El video del hecho causó revuelo en redes sociales, donde no pasó desapercibida la reacción de los novios y de la jueza ante la interrupción VER NOTA

Luego de algunos meses de hablar por redes sociales y pasar a tener citas, finalmente comenzaron su noviazgo y lo hicieron público a los pocos días.

La Kim Kardashian de Tepatitlán en varias ocasiones ha dicho que a ninguno de los dos les importa los 19 años de diferencia entre ambos, pues lo que los ha unido son las cosas que tienenen común. También ha detallado que Vicente Fernández Jr. logró conquistarla con su personalidad, lo caballeroso que es con ella y por el interés que siempre ha mostrado.

Debido a las críticas que recibieron desde el inicio de su romance porque se rumoró que el hijo de Charro de Huentitán era el sugar daddy de Mariana, los dos aclararon que su relación no es por interés ya que ella es una exitosa empresaria e influencer en su natal Tepetitlán de Morelos.

De llegar al altar, esta sería la segunda boda del cantante ya que en 2007 se casó con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda y se divorciaron después de ocho años de matrimonio, en 2015.

SEGUIR LEYENDO: