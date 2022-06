Christian Nodal posó junto a “La Kim Kardashian mexicana” y los nietos de Vicente Fernández

Nodal convivió con Vicente Fernández Jr. y su esposa (Foto: Instagram)

Luego de haber pasado varios días junto a la rapera argentina Cazzu en Guatemala -donde fueron captados caminando tomados de la mano mientras paseaban por Antigua, lo que generó una ola de especulaciones sobre su naciente romance- y Barcelona, donde se presentó en concierto la joven de 28 años, Christian Nodal voló a México, donde tras un concierto se reunió con la familia de Vicente Fernández Jr. en el famoso rancho “Los tres potrillos”.

El exprometido de Belinda llegó a Guadalajara, Jalisco, el pasado viernes 10 de junio tras ofrecer un concierto en la Feria Nacional del Sombrero de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Aprovechó su fin de semana para reunirse con la famosa familia y relajarse un poco en medio de su extensa gira de conciertos y del revuelo que causó por la reciente “tiradera” que le dedicó a su colega J Balvin, luego de que el colombiano se burlara de él.

Tras compartir alguna imágenes en las que se le ve junto al heredero del fallecido Charro de Huentitán y de su novia Mariana González en el rancho ubicado a 40 minutos de Guadalajara, el intérprete de Ya no somos ni seremos acudió a visitar el famoso Café Brosco, que pertenece a los hijos de Vicente Jr, apodado “El mayor de los potrillos”.

Christian acudió al rancho Los tres potrillos, en esta foto aparece en el lugar al lado de Ramón Fernández (Foto: Instagram)

En su visita al negocio familiar, el nacido en Caborca, Sonora, pasó un momento ameno con los integrantes de la dinastía, se tomó fotos y grabó videos junto a ellos y con algunos admiradores que llegaban al local en el momento de su visita, además, el compositor de Aquí abajo pudo probar algunas bebidas y comida que se sirven ahí.

A través de la cuenta oficial del ex esposo de Mara Patricia Castañeda y en la de su novia Mariana, apodada “La Kim Kardashian mexicana”, se dieron a conocer las primeras imágenes del encuentro. La empresaria de tiendas de moda destacó la amabilidad del ganador del Latin Grammy: “Me encanta su sencillez. En el mejor café de Guadalajara con un súper invitado”, escriibó la también influencer.

Nodal convivió con los nietos de Vicente y con algunos comensales del lugar (Foto: Instagram)

La imagen que compartió la exuberante novia de Vicente Jr causó revuelo entre sus seguidores, pues se mostró posando junto al exponente de “mariacheño” mientras su novio, un tanto alejado, apenas si la logra tomarla de la cintura mientras le carga el bolso.

Esta pose le valió una lluvia de comentarios y críticas, pues algunos internautas opinaron que aparentemente al encontrasrse con Nodal, la empresaria se olvidó del hombre que dice “amar con locura”.

Mariana y Vicente Jr. compartieron con el sonorense en el café El Brosco (Foto: Instagram)

“Mejor quita a Vicente, jajaja”, “No me lo hagan enojar”, “Me llamó mucho la atención su lenguaje corporal”, “La neta mi querido Chente Jr… está ahí de relleno”, “¿Por qué tan alejada de tu pareja? Parece que no encaja en la foto”, “Cuidado Vicentico que Nodal está on fire”, “Ya pensando en cambiar de modelito”, “¿Cuál de los dos es Nodal?”, “¿Te haces la chaparrita para que ellos se vean altos?”, “Amigo, date cuenta”, “Cuando estorbas en la foto”, se lee entre los punzantes comentarios.

El hijo mayor del fallecido intérprete de Por mujeres como tú agradeció la visita de Nodal y compartió en las efímeras instastories los videos en los que apareció junto al músico, dejando ver que en verdad disfrutó su compañía.

Christian Nodal con uno de los hijos de Vicente Fernández Jr. (Foto: Instagram)

Por su parte, Ramón Fernández, nieto del fallecido patriarca, publicó una de las postales que fue captada al interior del rancho de la dinastía: “Gustazo saludarte carnal. Éxito y buena vibra siempre”, anotó.

Tras la visita a los herederos del recordado charro, quien murió el pasado 12 de diciembre, Christian Nodal viajó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para realizar una presentación más de su exitoso Forajido Tour.

SEGUIR LEYENDO: