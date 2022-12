Renata Masciarelli y Janelly Farías dedicaron emotivo mensaje al América tras su salida del club

Janelly Farías y Renata Masciarelli dedicaron un emotivo mensaje de despedida (Instagram/ @masciarellir)

De cara a la próxima temporada de la Liga MX Femenil, el club América confirmó sus primeras bajas para el Clausura 2023. Se trató de Janelly Farías y Renata Masciarelli, ambas jugadoras que en algún momento fueron referentes de las Águilas terminaron su etapa en el conjunto de Coapa.

Días atrás ya circulaba el rumor que ambas futbolistas ya no entrarían en los planes del técnico Ángel Villacampa, pero fue hasta la tarde del jueves 15 de diciembre que el equipo capitalino confirmó la salida de la delantera y arquera a través de sus cuentas oficiales en rede sociales.

Tal hecho motivó tanto a Janelly como a Renata a compartir un mensaje dedicado al América por los años en los que portaron la camiseta azulcrema y las victorias que consiguieron con el equipo en las temporadas que disputaron.

La primera en compartir su emotivo mensaje fue Masciarelli. A través de su cuenta oficial de Instagram aseguró que tuvo que meditar por mucho tiempo las palabras que le quería dirigir al conjunto americanista pues apuntó que fue complicado despedirse del club que la debutó en la Liga MX Femenil y que le permitió jugar siete temporadas continuas.

“Meses meditando estas líneas…¿cómo resumir 7 temporadas y todo lo que siento en solo párrafos? Banquillo, debut, titularidad, atajadas, lesiones, mi primer clásico, mi primer liguilla, errores, el honor de usar el gafete, la monumental coreando mi nombre en el Azteca…”, empezó por redactar.

A la par recordó que dentro del América maduró como jugadora, así que dedicó unas palabras a sus entrenadores y a las compañeras con las que compartió cancha. Por otro lado reconoció el apoyo de la afición americanista pues apuntó que siempre recibió un apoyo incondicional por parte de ellos y lamentó no haberles dado un campeonato.

“A ti club América te agradezco de todo corazón por abrirme tus puertas porque al hacerlo me dejaste ser parte de la institución más grande de México […] A la afición por su apoyo incondicional! Me quedo con la espina de un campeonato que no tengo duda llegará en el futuro. Les deseo el mayor de los éxitos, porque realmente lo merecen. Gracias #SiempreAguila”, finalizó la arquera.

Por su parte, Janelly Farías dejó entrever su inconformidad al salir del América pues consideró que aún no era tiempo de partir de la institución de Coapa, pero remarcó que las despedidas “nunca son fáciles”. Consideró a las Águilas como el club que le regresó la alegría por jugar.

“Las despedidas nunca son fáciles y menos cuando llegan de manera inesperada o antes de tiempo presupuestado”

Renata Masciarelli se despidió del América (Fotos: Getty Images)

Insistió en que no tenía las palabras adecuadas para despedirse del club que le permitió competir semifinales y hasta una final en la Liga MX, pero pese a los esfuerzos el campeonato no llegó. Enalteció todo lo que le ofreció América cuando portó sus colores.

La defensa central consideró que trabajó en conjunto para lograr el objetivo de la directiva y del resto del equipo: llevar al América a lo más alto del balompié mexicano.

Janelly Farías dejó entrever su inconformidad al salir del América (EM Dash/ USA TODAY Sports)

“Hoy me toca despedirme de la institución que me regresó la alegría por jugar futbol. No tengo más que palabras de agradecimiento para mis compañeras y a las personas del Staff que día a día se esfuerzan para que este club esté en lo más alto del fútbol mexicano”, redactó.

Hasta el momento se desconoce cuál será el nuevo equipo de ambas experimentadas futbolistas, pero los rumores apuntan a que llegarían al conjunto de las Tuzas de Pachuca.

