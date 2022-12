“Extrañamos nuestro país y familias”: Atlante Metepec pidió la intervención de AMLO para salir de Perú

(Foto: especial)

Ante la crisis política-social que vive Perú luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente, el embajador de México en el país sudamericano, Pablo Monroy, aseguró que la sede diplomática está en contacto con más de 250 connacionales para brindarles protección.

Sin embargo, destaca el caso del equipo Academia Atlante FC de Metepec, en el Estado de México, quienes se han quedado varados en la ciudad de Trujillo desde el pasado 12 de diciembre debido al cierre de aeropuertos y carreteras.

Y es que el grupo de 22 futbolistas, de entre 13 y 16 años, además de seis adultos del cuerpo técnico, llegaron a territorio andino el pasado 6 de diciembre para competir contra equipos de Colombia, Ecuador y Perú en el Torneo Internacional Copa Premier Poli Ejido 2022.

Tras quedar subcampeones, los jóvenes decidieron regresar a la ciudad de Lima para conocerla y luego tomar un vuelo a la Ciudad de México, pero para su sorpresa no los dejaron pasar por los disturbios, por lo que tuvieron que caminar dos horas hasta Trujillo, escoltados por fuerzas de seguridad peruanas.

Tras cinco días varados, el equipo juvenil del Atlante solicitó este jueves a través de un video al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la intervención de la Fuerza Aérea Mexicana para que puedan rescatarlos y llevarlos a México lo antes posible.

“Somos 22 deportistas que venimos a Perú a realizar un sueño y hoy nos encontramos varados en Trujillo. Pedimos a nuestras autoridades y a nuestro presidente que intervengan para que podamos volver a México con nuestras familias y nuestros amigos. Extraños a nuestro país y a nuestras familias”

Los 22 niños y jóvenes del que forman parte del equipo sub 15 de la Academia Atlante FC #Toluca en el #Edomex, varados en #Perú enviaron un video solicitando ayuda a las autoridades mexicanas para regresar casa. pic.twitter.com/BayyeSlwRi — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 15, 2022

Y al terminar la grabación de solo 21 segundos terminaron gritando un “¡Viva México!”.

Al respecto, Pablo Monroy señaló este 15 de diciembre a través de otro video en sus redes que el puente aéreo entre México y Lima funciona de manera normal, por lo que esto no debería afectar a su pronto regreso. No obstante, les pidió que conserven la calma, pues dijo que no todo el territorio peruano no se encuentra en crisis.

Según detalló, las situaciones de más preocupación se encuentran en las ciudades de Cusco, Arequipa, Apurímac, Trujillo y Cuno.

En este sentido, estimó tener de vuelta al equipo entre el próximo 18 o 19 de diciembre, todo esto con el fin de garantizar la seguridad y la integridad de todos los jóvenes y sus acompañantes, incluso no un traslado por tierra también es analizado.

▶️ El Emb. @pmonroyconesa de @EmbaMexPeru presenta la actualización de la asistencia y atención consular que nuestra representación ha brindado a las y los connacionales que se encuentran aún en Perú. pic.twitter.com/OVqiOR9Sx1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 16, 2022

“Estamos tratando de coordinar la forma para que puedan volar hacia Lima para después ya tomar su vuelo de regreso a México. Lo que hacemos es un análisis de la situación momento a momento para tomar las mejores decisiones”

Asimismo, pidió a aquellos que lo necesitan registrarse en el formulario http://but.ly/RegMexPeru2022 para que la Embajada conozca su ubicación y brinde la atención necesaria.





Más información en desarrollo...