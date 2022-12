Eugenio Derbez respondió a Victoria Ruffo por llamarlo “viejito”

Eugenio Derbez respondió a los comentarios de Victoria Ruffo sobre su edad (Instagram/@ederbez/@victoriaruffofcc)

Eugenio Derbez nuevamente habló sobre su relación con Victoria Ruffo, pues a pesar de que actualmente no mantienen una buena comunicación, reveló que sí se enteró de que lo llamó “viejito” por el accidente que le fracturó el hombro.

Luego de que el pasado agosto Eugenio Derbez sufrió el accidente que le provocó 17 fracturas en el hombro, Victoria Ruffo dijo en broma que lo que le pasó al actor fue debido a su edad, lo que causó risas entre la prensa.

“Pobrecito (Eugenio), la verdad, porque ya está viejito, entonces ya se le rompen los huesos”, dijo el pasado octubre.

Recientemente, la "Queen" ha bromeado sobre el accidente de Eugenio, aunque enfatizando que espera lo mejor en la recuperación del comediante (Instagram/@victoriaruffo)

En este contexto, este 14 de diciembre que Eugenio regresó a México fue cuestionado por los medios, captado por De Primera Mano, acerca de qué opinaba de los comentarios de la madre de su hijo hizo sobre él, a lo que contraatacó y con su característico humor recordó que él no es el mayor de los dos.

“Oí que dijo que estaba yo viejito y nada más quiero recordarle que ella es mayor que yo, entonces...”

Pese a estos comentarios, Derbez agradeció a Ruffo sus buenos deseos en su recuperación, pues dijo que también se enteró que ella confesó que esperaba que mejorara pronto por sus fracturas.

El actor se accidentó el pasado agosto al tropezar y pegarse en el brazo con una escaleras (Captura de pantalla/Instagram)

El actor también bromeó con la posibilidad de que la protagonista de La madrastra se convierta en primera dama de México y fue contundente al señalar que no sería lo mejor, según su opinión.

“Luego las actrices no son buenas primeras damas, yo digo que mejor no”, respondió a la prensa.

Y es que desde que Omar Fayad se destapó como candidato del PRI a la presidencia, se ha hablado de la posibilidad de que Victoria tome el respectivo cargo que tienen las esposas de los presidentes.

En el mismo tenor, el protagonista de No se aceptan devoluciones confesó que a pesar de que años atrás llevaba una muy mala relación con Victoria debido a su separación y la pelea legal por José Eduardo Derbez, hoy está dispuesto a una reconciliación.

“Yo siempre creo que está la posibilidad (de reconciliarnos). Yo estaba muy dolido por lo de que tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero ya hay que soltar”

Cabe recordar que en 1991, luego de que Victoria Ruffo se diera cuenta de que esperaba un hijo de su entonces pareja, Eugenio Derbez, el comediante le propuso casarse.

José Eduardo no tuvo contacto con su padre por gran parte de su infancia debido al conflicto legal que enfrentaron por su separación (Instagram/@ederbez)

Según la versión de la Queen, el protagonista de La Familia P. Luche habría armado una boda falsa, en la que solamente ella no sabía que no se estaban casando en verdad. Por esta razón, cuando se separaron y llegó el momento de decidir quién se quedaría con la custodia de José Eduardo, ella hizo lo posible por ganar la disputa y no dejó que el actor viera a su hijo.

Por el contrario, Eugenio siempre ha defendido que Ruffo ya sabía que su matrimonio no fue real, pues supuestamente los dos lo arreglaron de esa forma para que la prensa no los cuestionara cuando naciera José Eduardo.

Hasta hoy, el comediante ha asegurado no conocer el motivo por el que la Reina de las telenovelas decidió emprender un proceso legal en su contra.

Esto ha causado que ambos mantengan una ríspida relación y que en repetidas ocasiones se echen la culpa por lo que vivieron después de su corto noviazgo.

