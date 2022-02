Eugenio Derbez recordó a detalle su boda falsa con Victoria Ruffo: “Me duele mucho”

El productor y actor cómico destacó que Victoria y su familia estaban enterados de que se trataba de una fiesta de disfraces (Foto: Instagram/@ederbez/@victoriaruffofcc)

Eugenio Derbez ha hablado por primera vez con tanto detalle acerca de la supuesta boda falsa con la que habría engañado a Victoria Ruffo, quien lo demandó por daño moral por este motivo. En una reciente entrevista con Jordi Rosado, el actor cómico reveló cuál es su verdad sobre la madre de su hijo José Eduardo.

Y es que al comenzar a conocerse, por aquel año 1991, Victoria quedó embarazada, por lo que decidieron intentar consolidar la relación.

“No había pasado nada más que un besito por aquí, otro por allá y manita sudada, y a las dos semanas por primera vez fui a su departamento a consumar el amor... a la primera pegó”, dijo el actor de No se aceptan devoluciones.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron gracias a la madre del actor, Sylvia Derbez, quien entonces trabajaba con Ruffo en telenovela (Foto: Archivo)

Pasado un tiempo, Eugenio planeó entregarle el anillo en una fiesta temática de boda: “Esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho porque he cargado con esto toda la vida…”, se sinceró el actor.

Y es que tras irse a vivir con Victoria y en espera del bebé, la actriz de telenovelas le hizo la propuesta de decir ante la prensa que se habían casado, la cual él aceptó y comenzaron a enfocarse en los planes:

“Dije: ‘Tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar, no puedo estar teniendo hijos... no quiero tener hijos por todos lados... Resulta que cuando regreso y digo: ‘Vamos a intentarlo, vamos a vivir juntos’. Me dice: ¿Qué le vamos a decir a la prensa?... Pues vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar, y no tenemos, cuando nos pidan el acta de matrimonio, ahí está, no te la voy a enseñar. Vamos a decir que nos casamos y punto. Si acaso nos compramos unos anillos’…”, contó el comediante.

La pareja sólo estuvo unida durante cuatro años y su separación fue escandalosa (Foto: Instagram/@ederbez)

Según el también productor de cine, cuando se iba a casar con Alessandra Rosaldo en julio de 2012, le dijo a su hijo José Eduardo que el mejor regalo de bodas que le pudiera dar es hablar con la verdad o decirle a su madre, Victoria Ruffo, que contara la verdad de la supuesta boda falsa por la que lo demandó.

“Hablando con José Eduardo le dije: ‘Quiero un regalo de bodas. Quiero que hables con tu mamá (Ruffo) y quiero que le digas que por favor diga la verdad, es todo lo que quiero, ese sería mi mejor regalo de bodas... además, si no lo hace un día voy a hacer algo y la voy a exponer, y no lo quiero hacer’”, algo que según el actor nunca sucedió.

Y es que Derbez, a manera de acto romántico, decidió entonces entregarle la joya a Victoria en una “fiesta de disfraces tipo boda”, para la cual rentó un salón en un hotel y dispuso de un menú de pizzas y hamburguesas.

A la fecha, José Eduardo Derbez continua siendo objeto de dimes y diretes por la relación tensa entre sus papás (Foto: Cuartoscuro/Instagram/@jose_eduardo92)

Con un vestido de novia prestado, el actor Marcial Casale ‘en el papel’ del sacerdote, y el pleno conocimiento de Victoria Ruffo y su familia que se trataba de una fiesta informal, sin validez de boda, se llevó a cabo la celebración entre amigos.

“La mando citar, le hago la sorpresa… Salimos al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial, llega esta mujer y ve a todos sus amigos…”, contó.

Sin embargo, al terminar la relación tras cuatro años de permanecer juntos, Derbez sospecha que Victoria ha sostenido su versión a través de los años por recomendaciones de su abogado:

“Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, que el abogado le ha de haber dicho: ‘¿Cuándo se divorciaron? Porque yo leí que se casaron… Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó’… Entonces cuando me llega a mí esta noticia yo no lo podía creer.

Eugenio Derbez perdió la potestad compartida de su hijo en su infancia (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

“Yo dije: ‘¿Quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a… Victoria Ruffo?”, contó. “¿Por qué los medios no investigan un poquito más?... Era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos… y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa…”, reveló el actor a Yordi Rosado.

