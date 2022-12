Así fue la dura confrontación de Adela Micha a Maca Carriedo tras polémica con Anahí

adela micha, Anahí y maca (instagram)

Durante la final de la quinta temporada de La Más Draga, una polémica surgió debido a que Anahí y Maca Carriedo se confrontaron en vivo. Sin embargo, tras una disculpa pública de la conductora del reality show, la supuesta enemistad entre ambas habría quedado en el pasado.

El crudo ataque de Gustavo Adolfo Infante contra Maca Carriedo: “¿De dónde salió?” El periodista de espectáculos explotó contra Carriedo y destacó que no está preparada para estar en ningún medio de comunicación VER NOTA

Sin embargo, Adela Micha -quien es colaboradora con Maca- no se quedó callada y durante una emisión del programa La Saga opinó sobre la tensa situación que las dos famosas protagonizaron recientemente.

Fue en primera instancia, que la conductora del show LGBT+ recordó que tras la controversia le pidió una disculpa sincera a Anahí y remarcó que todos los conflictos quedaron atrás.

“Lo pasado pisado”: Anahí reaccionó a la disculpa pública de Maca Carriedo tras burlas sobre sus problemas alimenticios La presunta enemistad entre la colaboradora de Adela Micha y la RBD volvió a avivarse luego de que durante la final de la quinta temporada de "La Más Draga" protagonizaran una acalorada discusión VER NOTA

“Con mucha pena se lo dije, fue una hater más hace 10 años o más. A veces decimos cosas desde otro lugar, en otro momento de la vida, cuando te subes al tren del mame”, comentó.

A través de redes sociales la conductora se pronunció acerca de su enemistad con la RBD (Fotos: Instagram)

En este sentido, Carriedo señaló que durante la final, cuando Anahí se mostró incómoda por los tuits que la famosa hizo en el pasado, donde se burlaba de los trastornos de conducta alimentaria que aparentemente tenía la actriz, ella no recordó en primera instancia las declaraciones que había hecho.

Anahí protagonizó una acalorada discusión con Maca Carriedo en show en vivo tras gesto descortés La RBD fue la jueza de honor en la final de La Más Draga 5, temporada que presentó la aprendiz de Adela Micha VER NOTA

“Le juro que tuve que revisar todo. Cuando me dijo Anahí eso del Twitter, no entendí, la verdad es que no lo tenía en mente. Después vi algunas interacciones, le escribí a una persona que estaba arrobada allí y le dije: ´¿Por qué hacemos esto? ¿Qué pasó?’ A veces soltamos las cosas y ahí las dejamos, pero hay que reconocerlo”, sentenció.

En ese momento fue cuando Adela Micha intervino de inmediato y le hizo ver a su compañera que desafortunadamente sí se equivocó en ese momento de su vida.

“La cagast*, mana, pero en tu defensa, y no por que seas mi amiga, eras una pinch* jovencita pendej*; que sigues siendo muy joven, pero pendej*”, apuntó.

El clip rápidamente se viralizó en TikTok y usuarios de esta red social no tardaron en dar su punto de vista, pues varios continuaron sin creer que el arrepentimiento de Maca fuera cierto.

“Su verdadera personalidad... no sé como después de eso le dieron trabajo”. “Primero lo negó y ya cuando era obvio sólo le quedó poner una nota diciendo: ‘Lo siento’. Siendo que fueron años de hacer daño emocional”. “Así pasa, los bullies siempre olvidan, pero el daño que dejan tarda en desaparecer”, son algunas de las menciones.

Qué sucedió entre Maca y Anahí

Anahí fue la jueza de honor en la gran final que se celebró el pasado martes 13 de diciembre desde la Arena Ciudad de México, sin embargo la tensión entre las famosas inició desde que se anunció su participación en el evento Drag del año en México, pues en el pasado la aprendiz de Adela Micha ha hecho más de un comentario sobre la esposa del Senador del Congreso de la Unión, Manuel Velasco Coello.

“Ya sé que te caigo medio gorda, pero no abuses”, expresó la cantante entre sonrisas y elogios del público, luego de que se retirara la presentadora con la participante haciendo que el motivo por el que fue invitada -hacer una crítica- quedara olvidado. Aunque en menos de un minuto Maca regresó y hasta le respondió “No digas eso, yo te quiero mucho”, para Anahí las cosas estaban más que claras: “Eso déjalo pal Twitter, aquí no”.

A lo que se refería la intérprete de éxitos como Mi Delirio, Me Hipnotizas o Sálvame es a una serie de tuits que la ex conductora de Hoy ha realizado en el pasado, donde las fuertes críticas hacia Anahí. Muchos de estos comentarios se remontan al 2010, y se puede leer que Maca se mofa de la delgadez de Anahí, de su supuesta adicción a vomitar y de su “fea” forma de cantar.

SEGUIR LEYENDO