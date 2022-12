Juan Osorio está feliz con Eva Daniela, su novia 37 años menor: “Me aporta juventud”

La diferencia de edades de casi cuatro décadas no ha impedido que la relación que nació en los foros de Televisa vaya viento en popa (Foto: instagram)

Juan Osorio se encuentra feliz, casi celebrando su segundo aniversario de relación con la actriz Eva Daniela, con quien comenzó a salir desde principios de 2021. Pese a la diferencia de edades, pues la joven es 37 años menor que el famoso productor de Televisa, ambos han llevado a buen puerto su relación.

Fue en noviembre de 2021 cuando el responsable de telenovelas como El último rey: El hijo del pueblo y Salomé contó a la prensa que ya se encuentra en planes para unirse en matrimonio con la actriz de 27 años.

“El otro año, éste ya no alcanzo. Hay que hacer novela para juntar dinero y que la fiesta valga la pena”, confesó entonces. Incluso, ha sido tal el enamoramiento del productor que se tatuó la inicial de Eva Daniela, por lo que fue objeto de comentarios en las redes sociales, como aquellos en que lo compararon con Christian Nodal, quien en su momento se hizo tatuar el rostro de Belinda, quien era su novia entonces.

Se conocieron cuando la joven egresada del CEA acudió al casting de la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" (Foto: Tw @osoriojua)

Ante estos comentarios, Juan Osorio respondió que su novia es diferente, y para ello mencionó a la actriz y cantante española nacionalizada mexicana: “Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”.

Osorio recalcó la importancia de haberse tatuado un diseño del cual no se tendrá que arrepentir y relató cómo fue el momento en que tomó la espontánea decisión frente a su novia.

“Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice ‘¿tú no tienes un tatuaje?’, y le digo ‘no’, entonces me dijo ‘te regalo uno’. Le digo, ‘no eso duele mucho’”, dijo el productor, quien se marcó en su piel la letra “D” de Daniela.

Eva Daniela también ha afirmado en diversas ocasiones sentirse muy enamorada del realizador (Foto: Instagram/@juanosorio.oficial)

Ahora, a punto de finalizar este 2022, el realizador hizo un balance de su romance con la actriz originaria de León, Guanajuato, y dijo sentirse como un hombre renovado.

“Ella llegó a mí para aportarme su juventud, su experiencia, para enseñar cómo piensan los jóvenes de ahora y me ayuda mucho con mis redes sociales, pero también me guía; hay cosas que uno a veces no ve, aunque las tenga enfrente, y ahí es cuando me quita la venda que no me permite ver más allá”, contó el padre de Emilio Osorio a la revista TVyNovelas.

Y es que la pareja se conoció cuando Eva Daniela acudió al casting de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, en aquel momento la egresada del CEA se encontraba soltera, por lo que no dudó en aceptar la invitación a salir del famoso productor; tan solo unas semanas después ya se encontraban unidos como pareja.

“El balance que puedo hacer de estos 20 meses juntos es muy sencillo: 24 horas de compañía, aunque a veces no estemos juntos físicamente, pero la siento siempre conmigo; la amo con todo mi corazón”, expresó.

Mientras Osorio prepara su nueva producción El amor invencible, su novia se alista para incorporarse al elenco de la obra de teatro Los guajolotes salvajes. “Eva no está dentro de este melodrama, por ahora se encarga de cuidarme mucho; pienso que soy muy afortunado de tener una pareja como ella , sobre todo porque es una mujer joven con mucha energía, me apapacha mucho y eso me hace muy feliz”.

