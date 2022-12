Anahí protagonizó una acalorada discusión con Maca Carriedo en show en vivo tras gesto descortés

Anahí protagonizó una acalorada discusión con Maca Carriedo (Foto: Instagram/@anahi/@maca_online)

La gran final de La Más Draga en su quinta temporada ha dejado diversos momentos virales en redes sociales, siendo un acalorado enfrentamiento por parte de Anahí a Maca Carriedo uno de los más rescatables, pues la que fue la presentadora de la “quinta ola” le hizo un gesto descortés que no fue bien tomado por la RBD.

La cantante fue la jueza de honor en la gran final que se celebró el pasado martes 13 de diciembre desde la Arena Ciudad de México, sin embargo la tensión entre las famosas inició desde que se anunció su participación en el evento Drag del año en México, pues en el pasado la aprendiz de Adela Micha ha hecho más de un comentario sobre la esposa del Senador del Congreso de la Unión, Manuel Velasco Coello.

Aunque las cosas estaban ocurriendo con serenidad, un aparente error de la conductora provocó la furia de la también actriz: Maca Carriedo omitió la crítica de Anahí con una de las participantes, error que intentó arreglar pero había sido demasiado tarde pues con todo el estilo de Mia Colucci la rebelde la enfrentó.

“Ya sé que te caigo medio gorda, pero no abuses”, expresó la cantante entre sonrisas y elogios del público, luego de que se retirara la presentadora con la participante haciendo que el motivo por el que fue invitada -hacer una crítica- quedara olvidado. Aunque en menos de un minuto Maca regresó y hasta le respondió “No digas eso, yo te quiero mucho”, para Anahí las cosas estaban más que claras: “Eso déjalo pal Twitter, aquí no”.

A lo que se refería la intérprete de éxitos como Mi Delirio, Me Hipnotizas o Sálvame es a una serie de tuits que la ex conductora de Hoy ha realizado en el pasado, donde las fuertes críticas hacia Anahí han hecho que sus fans no la perdonen y mucho menos olviden, reavivando la controversia con el incómodo momento que protagonizaron en la final de La Más Draga.

Muchos de estos comentarios se remontan al 2010, y se puede leer que Maca se mofa de la delgadez de Anahí, de su supuesta adicción a vomitar y de su “fea” forma de cantar. Así como en el año 2015, cuando Maca Carriedo hizo un comentario refiriéndose a Manuel Velasco Coello y la práctica de vomitar, propio de personas con problemas alimenticios, de los cuales la misma Anahí habló abiertamente en su momento.

Las constantes burlas de la presentadora sobre la RBD por sus problemas de anorexia cuando era joven, son el tema al cual se refería Anahí durante el encontronazo en vivo que tuvieron en la Arena Ciudad de México. Algo por lo que los fans de la rebelde están nuevamente “cancelando” a Carriedo.

“Que decencia tuvo Any al no haberte dicho algo feo, porque sabiendo todo lo que has puesto sobre ella en el pasado, yo hasta un golpe le hubiera soltado”. “Mia Colucci poseyó a Anahí, porque fue una respuesta típica de dicho personaje pero igual de icónica que la misma Any”. “Me recordó al video de una reportera en una conferencia de MTV donde Anahí la puso en su lugar ja, ja, ja. Bien hecho”. “Se quiso hacer la chistosa dejándola con la palabra en la boca, pero lo que no sabía es que la comunidad LGBT+ realmente está con Anahí y no con Maca”, expresaron internautas.

“Y la ganadora de la quinta ola es…”

Fifí Estah se coronó como la máxima reina de la noche después de entregar una colorida presentación donde la representación de su estado -Michoacán- fue más que notoria con la silueta de más de dos metros de una mariposa monarca.

