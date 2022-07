Anahí reaccionó a Bad Bunny cantando ‘Sálvame’ de RBD: “Tú sí sabes”

Anahí reaccionó a la versión de "Sálvame" de Bad Bunny (Fotos: TikTok/@estanahi/@badbunny)

¡El Conejo Malo lo volvió a hacer! El reguetonero causó sensación en redes sociales después de entonar el más grande clásico de la intérprete de RBD: Sálvame. Fue a través de su cuenta oficial de TikTok que Bad Bunny en breves segundos cantó la famosa balada que lanzará a la fama mundial a Anahí y tiene una respuesta de su parte que más de uno no esperaba.

La intérprete de Mía Colucci en Rebelde (2004) reaccionó de manera casi inmediata al llamado del puertorriqueño a pesar de no ser muy activa en redes sociales, causando el furor de los amantes de la cultura pop e, incluso, de las nuevas generaciones que a pesar de no haber crecido con la banda o la telenovela, conocen y aprecian la canción.

“¡Tú sí sabes! Vamo’ pa’ el mambo @badbunny #Sálvame”, escribió la RBD en la descripción del clip en su versión dúo, que más la edición en solitario, ya cuenta con 5 millones de reproducciones siendo uno de los más rápidos en llegar a dicha cifra y que en menos tiempo lo ha logrado.

Aunque la también histrionisa ganadora de un Ariel en la categoría “Mejor actriz infantil” no mencionó ni una sola palabra, su gesticulación y atención a los segundos de canto del Conejo Malo fueron suficientes para dar su “bendición” y causar gran sensación en redes sociales al grado de que, incluso, se especula una posible colaboración, pues es el segundo artista del género en tener una reciente interacción con ella.

Comentarios positivos han hecho viral el momento pues han sido contadas las ocasiones en las que el cantante de grandes éxitos de la era del streaming como Tití Me Preguntó, Si veo a tu mamá y Yo Perreo Sola ha jugado con sus capacidades vocales, pues su estilo de canto es tan personal que escucharlo entonar de manera diferente -como si fuera a capela- ha resultado ser un gran acierto .

“Anahí dando la bendición es todo lo que necesitas para ser considerado un buen intérprete de Sálvame”. “Y de la nada salió Anahí y eso es muy raro porque ella no es muy activa en redes sociales, o al menos no en TikTok, lo cual me huele a colaboración”. “No puedo imaginar un cover completo, pero después de la aprobación de Any creo que todo estará bien”. “Primero Karol G y ahora Bad Bunny, las nuevas leyendas reconociendo a las generaciones que pavimentaron el piso por el que hoy caminan todos los latinos sin importar el género musical”

Las reacciones de los fans a la interpretación de Bad Bunny no tardaron en pedir una colaboración

“Sálvame”: el fenómeno musical que conquistó a Karol G y Bad Bunny

RBD es considerada como la banda pop en español más exitosa e importante en la historia de la música latina, pues sus millones de discos y fans, así como el paso del tiempo y su intacta vigencia, respaldan su título otorgado por grandes y reconocidos medios de la talla de Billboard, Rolling Stone o incluso la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, también conocida como Grammy.

El tema fue compuesto y producido por Pedro Damián, Max Di Carlo, Carlos Lara Galván y Pedro Múñoz Romero, siendo lanzado el 15 de marzo de 2005, aunque desde su publicación pintó para ser la canción más popular del disco. Esta balada logró tanta fama que no solo se posicionó en las listas de popularidad como el número uno por casi un año, sino que repitió dicha hazaña en casi todos los países hispanohablantes como Colombia, España, Argentina y demás.

Karol G invitó a Anahí a su concierto en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@anahi)

Aunque Anahí lleva un largo tiempo fuera de los escenarios, una nueva generación de artistas ha impactado la música, principalmente con el género del reguetón, pero sigue recordando el himno pop porque creció con el. Por ello, recientemente Karol G invitó a la intérprete de Mia Colucci a su concierto en la Arena de la Ciudad de México, donde no solo la cantaron, sino incluso le rindió un homenaje a la mexicana que es considerada por la crítica profesional como la líder del fenómeno musical o “la princesa del pop latino de los 2000s”.

