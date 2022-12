Leonardo de Lozanne rompió el silencio sobre su separación de Sandra Echeverría

Leonardo de Lozanne confesó que su separación de Sandra Echeverría ha sido dolorosa y complicada (Instagram/@leozanne)

Leonardo de Lozanne por primera vez se pronunció acerca de la separación con Sandra Echeverría, quien desde el pasado noviembre dio a conocer que había decidido terminar su relación por diferencias en su matrimonio.

A mediados de noviembre, Sandra Echeverría compartió que se separó de Leonardo de Lozanne, el padre de su hijo y con quien llevaba más de ocho años casada.

Fue en el podcast Señoras Punk que la actriz reveló que llevaban meses de haber decidido terminar con su matrimonio debido a que ya no había empatía ni apoyo en algunos aspectos por parte de los dos.

Ahora, luego de haber guardado silencio acerca de su separación, el integrante de Fobia habló sobre este proceso que está enfrentando con Sandra y su hijo.

Según expresó el cantante en el programa Peloteando desde Qatar, pese a que para algunas personas es un fracaso el llegar al divorcio, para él significa la oportunidad de un nuevo comienzo.

“Es una nueva etapa personal para mí. Yo considero que las separaciones, cuando alguien nos cuenta es ‘hay, no me digas, no’, las vemos como un fracaso; a mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer”

Leonardo y Sandra se conocieron en un programa de "Miembros al Aire", en donde él era conductor. La invitó a salir y desde entonces comenzó su relación (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

Agregó que este proceso ha sido “tranquilo” porque tanto él como Sandra habrían actuado con amor, respeto y principalmente considerando que tienen un hijo en común, Andrés, de siete años.

“Sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo, con inteligencia, con amor, con respeto y tratas de sobrellevarla de la mejor manera, también cuando hay niños, que es bien importante... pero en ese sentido, bien tranquilo”

Pese a que Leonardo confesó que sí le ha dolido y ha sido difícil tanto para él como para la protagonista de María Félix, la doña, ambos lo hacen con el fin de que la situación entre ellos mejore con el tiempo.

“Aunque es difícil y es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, la decisión adecuada, aunque en el momento duela, lo más adecuado no es placentero ni es alegre, al contrario, es doloroso y es triste, pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor”, dijo De Lozanne.

Leonardo aseguró él y Sandra Echeverría actualmente están afrontando este proceso con trabajo, pues ambos iniciaron sus respectivos proyectos musicales.

Cuando Sandra reveló que se habían separado, comentó que este proceso era lo más difícil que había vivido porque esperaba que su hijo no tuviera que experimentar lo mismo que ella, atravesar su infancia con padres separados e hizo lo posible por no tener que llegar al divorcio.

Los cantantes tuvieron un hijo en su matrimonio, un año después de casarse. Andrés hoy tiene 7 años (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

No obstante, ahora que tomaron esta decisión, ella estaba durmiendo con su hijo, quien ya estaba al tanto de la situación, pero también le había afectado.

“Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, dijo en el podcast.

Pese a los roces que tuvieron, Sandra confesó que Leonardo “es un hombre que amo, que siempre voy a amar”.

