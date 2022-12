Las Perdidas: cómo lucirán las influencers en la nueva bioserie de Gloria Trevi

Las populares influencers compartieron su emoción por formar parte del proyecto que contará con una campaña social contra la violencia (Foto: Instagram)

Finalmente el pasado 7 de noviembre se dio el claquetazo oficial de la anunciada bioserie de Gloria Trevi, proyecto que corre bajo la producción de Carla Estrada para Televisa Univisión, y que ha causado mucho revuelo respecto a los posibles y polémicos episodios en la vida de la estrella que abordará.

En aquella presentación a los medios de comunicación en el evento donde la misma Glora Trevi se conectó por videollamada, la cantante de El recuento de los daños emitió unas palabras y lució conmovida por poder contar su propia historia desde su perspectiva.

La intérprete dedicó este evento religioso a su hija Ana Dalay, por su aniversario luctuoso, además, agradeció la participación de todos los que harán posible esta producción “que está hecha desde el corazón y con la intención de ayudar a mucha gente”.

Ignacio López Tarso regresará a la pantalla interpretando al abuelo de Gloria (Foto: Televisa)

En este sentido, la productora aprovechó la oportunidad para comentar que espera que esta historia sirva para que lo que le ocurrió a Gloria Trevi no se repita, además, indicó que “es importante que la gente nos atrevamos a denunciar, para no permitir el abuso sexual ni la violencia en contra de ninguna persona”.

“Luka, Valentina, Lu, Regina y Scarlet, primero que nada quiero agradecerles por hacernos compañía en este proyecto tan importante”, dijo Gloria en un video dirigiéndose a las actrices que se encargarán de darle vida en las distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta su edad adulta.

Regina Villaverde le dará vida a Gloria Trevi de los 14 hasta los 21 años (Foto: Televisa)

Luego, la cantante de Zapatos viejos señaló que “es la primera vez que voy a contar mi vida y ustedes me van a encarnar. Sé que para algunas de ustedes no va a ser nada fácil, van a tener que ponerse en mi piel, y estar en mi piel es en algunos momentos derramar muchas lágrimas, pero también hacer mucha música”, reconoció la intérprete regiomontana.

“Quiero agradecerles por hacer este sueño realidad y me conmuevo mucho porque de una u otra manera es como si me viera a mí misma en esas diferentes etapas, en las que si yo pudiera decirme algo, me diría: ‘Adelante, no tengas miedo, solamente no te rindas, Dios está contigo’”.

La historia titulada Ellas soy yo: Gloria Trevi contará con la participación estelar de la actriz venezolana Scarlet Gruber, quien le dará vida a Gloria Trevi en su etapa de éxito solista y mayor encumbramiento en el mundo de la fama.

Wendy compartió que se encuentra en plena grabación, aunque no reveló directamente que se trata de la bioserie de Gloria Trevi (Foto: Instagram)

Sin embargo, en la ambiciosa producción que también contará con una campaña social en contra de la violencia y los abusos cometidos hacia las mujeres, no sólo participarán actores y actrices, sino también unas famosas influencers que han brillado en las redes sociales en los últimos años.

Paolita también compartió cómo lucirá su personaje en "Ellas soy yo" (Foto: Instagram)

Se trata de las jóvenes conocidas como “Las Perdidas”, Wendy Guevara, Kimberly “La más preciosa” y Paolita Suárez, quienes desde que se dieron a conocer en internet han ido acumulando la simpatía de sus ya millones de seguidores gracias a su carisma y ocurrentes comentarios.

Kimberly "La más preciosa" lució el pelo alborotado, al puro estilo de Gloria Trevi en los años 90 (Foto: Instagram)

Ha sido este día miércoles 14 cuando “Las Perdidas” compartieron diferentes historias en su cuenta de Instagram donde, aun sin revelarlo directamente, dejaron ver que se encuentran en plenas grabaciones de la serie en proceso.

Aún no se revela cuál será el papel de "Las Perdidas" en la anunciada serie producida por Carla Estrada (Foto: Instagram)

A las chicas que forman parte de la comunidad LGBT+ se les puede ver con vestuarios, maquillaje, peinados y un look “a la Gloria Trevi” de los años 90, además de que una de ellas, Kimberly, musicalizó su instastory con el tema Qué bueno que no fui Lady Di, de la intérprete de 54 años.

Mientras que Wendy y Kimberly no han revelado nada al respecto, sino que únicamente se han dedicado a enviar pistas sobre su participación en la bioserie, fue Paolita Suárez quien confirmó de manera indirecta que las tres son parte del elenco: “Con Carla Estrada lo que se viene”, escribió la joven junto a una foto donde posó sonriente con la productora.

