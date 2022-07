Las Perdidas advirtieron a Alex Kaffie: “Te echas alacranes muy ponzoñosos”

La disputa entre ambos bandos llegará a los tribunales (Foto: Ig/@mtvmiaw Fb/ Alex Kaffie (Villano)

Las influencers conocidas como “Las perdidas” han procedido legalmente contra Alex Kaffie luego de que el periodista hiciera lo propio, según lo comentó recientemente en su segmento de Sale el sol, matutino en el que participa.

Todo comenzó cuando el polémico reportero de espectáculos defendiera hace unos días a Lorena Herrera, quien fue señalada por las creadoras de contenido por supuestamente haber tenido una actitud prepotente en la pasada marcha del Orgullo LGBT+ en Mérida, ocurrida el pasado 18 de junio.

Herrera negó ante la prensa haber tenido “actitudes de diva” y señaló que siempre se ha mostrado accesible con quienes le solicitan una foto, además expresó que los dichos de “Las perdidas” “no dañarán su imagen”.

Las influencers aseguraron que Lorena Herrera no quiso compartir camerino no nadie durante la pasada Marcha del Orgullo en Mérida ((Fotos: Facebook/Las Perdidas Gettyimages)

Tras ello, Kaffie respaldó a Lorena y de paso lanzó un adjetivo poco favorecedor para las influencers, integrantes de la comunidad LGBT+, pues las llamó “piojas”.

“(Lorena) no tiene que darle de su luz a esas piojas, porque si algo ha hecho es trabajo, trabajo. La batalla de todos los días es seguir vigente”, expresó en el mismo espacio.

Las aludidas no tardaron en enterarse y se defendieron del insulto del periodista: “Oye, Kimberly, ¿ya viste que el Alex Kaffie nos dijo piojas? Mira, ponle en YouTube, sí te va a salir”, expresaron en una transmisión en vivo.

Al escuchar las declaraciones, Kimberly arremetió contra el conductor y lo llamó, “gorda panzona”; mientras que Wendy lazó una advertencia: “Un día nos vamos a encontrar, preciosa, pinche gorda con lentes asquerosa, pero un día nos vamos a encontrar, mi amor, vas a ver que sí”.

Kaffie dijo haber recibido amenazas por parte de los fans de "Las perdidas" (IG: kaffievillano)

“Varios artistas le han pegado, siempre tiene que andar hablando de la gente para que la volteen a ver, pero ya pasaste de moda, ahora eres de las de antaño”, además Wendy señaló que lo habían corrido “bien feo” de Hoy.

Estas palabras causaron el temor de Alex Kaffie, quien volvió a referirse al tema y aseguró sentirse amenazado, por lo que procedió legalmente contra Wendy Guevara y Kimberly “La más preciosa”, quienes cuentan con una notable cantidad de seguidores desde que hace años se hicieron virales por un video donde aparecen extraviadas en un cerro.

“Voy a decir algo y discúlpenme que tome un minuto del tiempo de Sale el sol que no me corresponde, pero recibí unas amenazas después de unos comentarios que vertí aquí de unas personas a las que apodan ‘Las perdidas’, que yo desconocía quiénes eran”, dijo en el mismo programa.

Wendy y Kimberly cuentan con miles de seguidores (Foto: Infobae México)

“Yo defendí a Lorena Herrera porque la empezaron a molestar, yo le dije que no hiciera caso porque es una señora que ha trabajado siempre y que no hiciera caso de esas piojas, personas que desconozco. Subieron un video donde dijeron, palabras más, palabras menos, que el día que me vieran, me iban a desollar”, añadió.

“Me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes, no sé cómo conseguirían mi teléfono los seguidores de estas personas y ellas azuzaron a sus seguidores, repito, no sabía quiénes eran estas personas hasta que tuve que, el fin de semana, echar mano de una abogada e ir a levantar una denuncia por amenazas, porque no se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo de responsabilidad lancen esas amenazas. Yo no tengo escoltas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos”, añadió el comunicador.

Las Perdidas aseguraron que Kaffie "ermpezó" (Fotos: Facebook/Las Perdidas Gettyimages)

Pero ahora han sido “Las perdidas” quienes comunicaron que también emprendieron acciones legales. A través de un live, Wendy expresó:

“Todo se arregla en los tribunales y ya saben quién empezó. No puedo hablar del tema, pero les puedo decir que ya nos estamos ocupando de todo con el abogado por parte de la empresa en donde trabajamos”.

Por su parte, Paola Suárez, una tercera “Perdida”, expresó: “Puso su queja en el ministerio porque se llevan y no se aguantan. Sacan la mano y cuando ven el terror ha de haber dicho: ‘Ahorita Wendy me va a partir mi mouser’ y hay que saber que si vas a hablar de alguien te vas a aguantar. Empezó a tocar los temas y ustedes saben cómo es ella, que habla y habla y ha tenido problemas anteriormente con varios chicos del medio y ha tenido problemas por cómo se expresa de la gente”.

Finalmente, Paola le mandó un mensaje a Alex Kaffie y mencionó que aunque el periodista no habló de ella, siempre apoyará a sus amigas. “Ahora sí se asustó y fue a poner la queja, pero de mí no habló, pero pase lo que pase voy a estar con mis comadres en las buenas y en las malas. La gordita ya tiene miedo de que le vaya a pasar algo, ridícula. No te eches enemigos y te echas alacranes muy ponzoñosos a tu hombro (…), si vas a tocar el tema de nosotras atórale a las críticas porque hay mucha gente que nos quiere a nosotras, van y nos defienden sin que nosotras digamos nada. Si se van a llevar que aguanten la vara, el miedo no anda en burro”.

SEGUIR LEYENDO: