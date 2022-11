“Ellas soy yo”: la bioserie de Gloria Trevi inició grabaciones y esto es lo que se sabe

Ignacio López Tarso regresará a la pantalla interpretando al abuelo de Gloria (Foto: Televisa)

Durante la mañana de este lunes 7 de noviembre, en una locación de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, iniciaron las grabaciones de la bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi, el anunciado proyecto que contará una versión “oficial” sobre la vida de la controvertida cantante regiomontana.

De Santa Fe Klan a Alemán: los mexicanos que aparecen en el “tracklist” de “Black Panther: Wakanda Forever” La lista musical de la cinta que dará fin a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está encabezada por la afamada cantante, actriz, empresaria y filántropa, Rihanna VER NOTA

Antes de ensayar la primera escena, el equipo de la producción de Carla Estrada, así como parte del elenco que participará en esta nueva producción, se dio cita desde temprano para recibir una bendición religiosa, a la que se conectó vía Zoom la cantante de Con los ojos cerrados.

La intérprete dedicó este evento religioso a su hija Ana Dalay, por su aniversario luctuoso, además, agradeció la participación de todos los que harán posible esta producción, “que está hecha desde el corazón y con la intención de ayudar a mucha gente”.

La cantante se conectó a la breve ceremonia "de bendición" (Foto: Televisa)

En este sentido, la productora aprovechó la oportunidad para comentar que espera que esta historia sirva para que lo que le ocurrió a Gloria Trevi no se repita, además, indicó que “es importante que la gente nos atrevamos a denunciar, para no permitir el abuso sexual ni la violencia en contra de ninguna persona”.

Claudia Martín confesó la verdad detrás de su “indirecta” a Maite Perroni y Andrés Tovar por su boda La actriz protagonizará la nueva temporada de “Mujeres Asesinas” que se estrena el próximo viernes 04 de noviembre VER NOTA

Para lograr un mayor alcance con este objetivo, la realizadora de éxitos Silvia Pinal frente a ti y El privilegio de amar, anunció el lanzamiento de la campaña Ellas soy yo, que estará apoyada por el Consejo Ciudadano, el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Televisa.

Por otro lado, Estrada presentó oficialmente a Regina Villaverde, jovencita que fue elegida a través de diversos procesos de casting y es originaria de la Ciudad de México, ella interpretará a Gloria Trevi en su etapa de adolescencia, de los 14 a los 21 años.

Regina Villaverde le dará vida a Gloria Trevi de los 14 hasta los 21 años (Foto: Televisa)

“¿Quién no la conoce? Es Gloria Trevi. Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia, voy a demostrarles que este es un gran proyecto, espero que lo vean. Hice casting y quedé, estoy muy agradecida con la niñas que hicieron casting porque ellas me dieron la fuerza de poder hacerlo”, expresó la joven que ha estado preparándose desde hace meses con clases intensivas de desenvolvimiento artístico.

“Como Piqué a Shakira”: Manelyk González comparó la relación que tuvo con Jawy Méndez La influencer reveló si aún quiere casarse o tener hijos VER NOTA

“Yo me siento identificada con ella porque mi sueño siempre fue ser actriz. Ya platiqué con ella, no tuve mucho tiempo de poder platicar. Está muy feliz conmigo y yo con ella. No pude hablar mucho con ella, lo que sí es que me dijo que era una niña muy soñadora, muy leal, como yo soy, entonces eso me sirvió mucho”, añadió Regina.

Respecto a los pasajes de la vida de Gloria Trevi que se verán proyectadas en Ellas soy yo, Regina expresó: “Yo no sabía cantar y ahorita estoy empezando con el baile y todo esto, ha sido un reto para mí. Me parece una vida difícil, pero que ella se ha sabido sobreponer a pesar de todo lo que ha vivido y eso es un gran ejemplo para muchas personas. Estoy muy orgullosa de la persona que es, estoy muy feliz de poder representarla y espero que le guste mi trabajo”.

Asimismo, en el evento se confirmó la participación de Jorge Poza en esta producción, quien encarnará al productor musical de Gloria Trevi, quien en esta ocasión llevará por nombre César Augusto. Además, en el elenco participa Ingrid Martz, quien dará vida a doña Gloria Ruiz, madre de la artista, durante la época de los 80.

Otra de las jovencitas que salió de la audición fue Lessy, quien dará vida a una de las amigas de Gloria. También acudieron a este primer día de trabajo las actrices Majo Edgar, Pamela Vargas, Paulina Maya e Ivanna Benítez, quienes interpretarán al grupo de compañeras de Gloria Trevi en la academia de talentos de César Augusto.

Cabe destacar que al momento no se ha determinado finalmente qué actriz dará vida a Trevi en su etapa adulta, esto tras descartar a Michelle Renaud, quien había sonado fuerte entre las posibles candidatas.

El primer actor Ignacio López Tarso engalanó este arranque de grabaciones, en la historia donde dará vida al abuelo de Gloria y, previo al primer ensayo, dio el claquetazo oficial, con lo que iniciaron formalmente las grabaciones de Ellas soy yo, Gloria Trevi.

SEGUIR LEYENDO: