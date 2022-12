Hijos del priista vinculado al Cártel de Sinaloa negaron vínculos de su padre con el narcotráfico

Los hijos del ex diputado dijeron que están considerando demandar a la institución bancaria (Foto: especial)

Los hijos del ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Óscar Javier Lara Aréchiga, realizaron una conferencia en la que negaron los presuntos vínculos de su padre con el grupo criminal Cártel de Sinaloa.

Durante una conferencia ofrecida el miércoles 14 de diciembre en Culiacán, los hermanos Óscar Javier y José María Lara Esquer aseguraron que ni su padre, su madre o ellos tienen relaciones con ningún grupo criminal.

Además indicaron que la publicación periodística en donde se señala a su fallecido padre ha recurrido a la misma información desde hace seis años sin que hayan podido acreditar la ilegalidad de las finanzas del ex diputado del PRI, según fue informado por medios locales.

Los hijos del exdiputado priista señalaron que la institución bancaria busca quedarse con el dinero de su padre (Foto: captura de pantalla/Twitter/@linea_directa)

Incluso señalaron que la Banca Privada de Andorra (BPA) tiene el objetivo de quedarse con el dinero de su padre y lanzaron una advertencia a los actuales clientes de la institución para que retiren su capital,

Las posibles demandas

Los hermanos se encuentran analizando la realización de una contrademanda a la BPA y hasta demandar al sistema de jueces y magistrados del Principado de Andorra así como el medio periodístico que difundió la información.

Las declaraciones de los hermanos sucedieron horas después de que se informara que una jueza de Andorra vinculó a Óscar Javier Lara Aréchiga con el Cártel de Sinaloa, según informó el medio El País.

Una jueza de Andorra vinculó a un exdiputado priista con el Cártel de Sinaloa (Foto: Especial)

Según la información publicada por dicho medio el ex diputado priista habría ocultado fondos en Andorra. La jueza Stéphanie Garcia fue la encargada de señalar las supuestas relaciones de Javier Lara con la organización criminal.

“Lara habría mantenido lazos con miembros del Cártel de Sinaloa, conocido por ser un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas, armas, blanqueo y otros ilícitos” se puede leer en la publicación del medio referido.

Supuestamente ocultó al menos USD 6 millones en la BPA y movió otros 17 a través de un sistema de lavado de dinero en Panamá y las Antillas holandesas.

La jueza también dijo que los familiares de Javier Lara son “responsables civiles directos”. Por o que hay una investigación que involucra a la viuda del ex mandatario, Beatriz del Carmen Teresita Esquer Lara, y sus hijos Beatriz del Carmen, Óscar Javier y José María Lara Esquer.

Lara Aréchiga fue diputado por Sinaloa del PRI y secretario de Finanzas, además fue director regional del Banco del Atlántico, entre otros (Foto: especial)

Presuntamente los fondos que el ex diputado priista ocultó en Andorra están vinculados con Grupo Viz, un conglomerado empresarial encabezado por el ex presidente municipal (también del PRI) de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón.

Quién era Oscar Javier Lara Aréchiga

Lara Aréchiga fue diputado por Sinaloa del PRI y secretario de Finanzas, además fue director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural y consejero en la Nacional Financiera (NAFIN). También fue subdirector general de Infraestructura en SAGARPA y antes de morir en el año 2017 negó las operaciones por las que se señala en Andorra.

Otro exfuncionario presuntamente relacionado con el Cártel de Sinaloa es Genaro García Luna, quien entre los años 2001 y 2005 dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación, que tenía como objetivo combatir la corrupción y el crimen organizado, además entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón.

El pasado 22 de noviembre el juez Brian Cogan negó retirarle cuatro cargos por narcotráfico a García Luna. Fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, se le acusa de presuntamente participar en una empresa criminal de distribución de cocaína.

