Quién es el ex diputado priista investigado en Andorra por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Banca Privada d’ Andorrra (BPA)

El ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa, Oscar Javier Lara Aréchiga, falleció el sábado 7 de octubre de 2017, pero una jueza de Andorra investiga a sus hijos y su entorno político por blanqueo de capitales y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Lara Aréchiga, quien también fue Secretario de Administración y Finanzas (1999-2009), presuntamente ocultó al menos USD 6 millones en la Banca Privada d’ Andorrra (BPA) y movió otros 17 a través de un sistema de lavado de dinero en Panamá y las Antillas holandesas.

De acuerdo con la investigación de El País, los fondos que el ex diputado priista ocultó en Andorra están vinculados con Grupo Viz, un conglomerado empresarial encabezado por el ex presidente municipal (también del PRI) de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón.

La jueza andorrana, Stéphanie Garcia, señaló a Vizcarra Calderón de estar “relacionado con el Cártel de Sinaloa”.

Sin embargo, la magistrada también vinculo al fallecido Lara Aréchiga con la organización encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su compadre Ismael “El Mayo” Zambada García.

“Lara habría mantenido lazos con miembros del Cártel de Sinaloa, conocido por ser un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas, armas blanqueo y otros ilícitos”, expuso García.

La jueza también señaló que pese a extinguirse por fallecimiento la causa penal del ex diputado, sus familiares son “responsables civiles directos”. Entre los investigados se encuentran la viuda del ex mandatario, Beatriz del Carmen Teresita Esquer Lara, y sus hijos Beatriz del Carmen, Óscar Javier y José María Lara Esquer.

Asimismo, Stéphanie Garcia indaga al hermano del ex diputado, José Luis Lara Aréchiga. “Se tiene que celebrar la vista de la causa y dictar sentencia declarando o no la existencia del delito y acordando o no el decomiso (de los fondos”, dijo la magistrada respecto a lo que deben hacer los señalados en caso de que se rehúsen a renunciar al dinero de su padre oculto en Andorra.

En marzo y junio pasado, señaló el diario español, los herederos de Lara Aréchiga fueron insistentes en sus peticiones de descongelar los fondos del ex diputado del PRI en la BPA. Sin embargo, la jueza de Andorra se negó a descongelar los recursos bajo el siguiente argumento:

“La instrucción de la causa debe seguir con objeto de determinar el objeto de los bienes y los fondos del difunto encausado”, justificó.

Entramado de lavado de dinero

El ex diputado federal y ex funcionario estatal Óscar Lara Aréchiga

Las cuentas de Lara Aréchiga en BPA están vinculadas con un entramado de blanqueo de capitales que funciona a través de la compra de créditos con una sociedad que tenía cuentas en México y España.

El medio español señaló que los fondos pudieron llegar al Principado de Andorra mediante las casas de cambio en México que funcionan con una técnica de evasión de capitales que se denomina “sistema de compensación”:

“Las operaciones back to back o préstamos paralelos son aptos para blanquear”, detalló el documento judicial.

Lara Aréchiga no solo fue diputado por Sinaloa del PRI y secretario de Finanzas. También fue director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural, consejero en la Nacional Financiera (NAFIN) y subdirector general de Infraestructura en SAGARPA.

En 2016, Lara Aréchiga fue uno de los políticos que hizo manifiesta su intención de ser candidato del PRI al gobierno del Estado, aunque la candidatura se le terminó asignando a Quirino Ordaz Coppel.

Antes de fallecer, el ex legislador rechazó estar involucrado en las operaciones de las que es señalado en Andorra e incluso afirmó que no tenía cuentas bancarias en el extranjero.

