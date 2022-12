Salma Hayek debutó como DJ con todo el glamour de Nueva York

La veracruzana nació el 02 de septiembre de 1966; actualmente tiene 56 años. (Foto: Samir Hussein/WireImage)

Una vez más Salma Hayek se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por su participación especial en un lujoso evento. Como en otras ocasiones, la reconocida actriz mexicana se robó las miradas con su elegante outfit, sin embargo, esta vez también llamó la atención porque se atrevió a debutar como DJ, una faceta que muy pocos conocían.

Gael García felicitó a Diego Luna por su nominación a los Globos de Oro 2023: “Mi carnalote de tantas batallas” Desde que los actores mexicanos dieron sus primeros pasos en la industria formaron una dupla infalible que ha perdurado durante aproximadamente 30 años VER NOTA

En internet circula un video que capturó el momento exacto en que la protagonista de Frida (2002) dejó de conversar con los asistentes de la fiesta que organizó la revista DuJour por su décimo aniversario para subir a un pequeño escenario donde estaba el DJ de la fiesta. Una vez arriba de la tarima pidió permiso, se puso sus audífonos y tomó el control de tornamesa.

En cuanto Salma Hayek comenzó a mover los controles capturó la atención de todos los presentes en el Hard Rock Hotel de Nueva York y desató una ola de aplausos porque al parecer lo hizo muy bien, y es que nunca antes había aparecido como DJ. No obstante, se desconoce si ya tenía práctica, pues durante su presentación dejó entrever que no fue la primera vez que tocaba ya que en ningún momento trascendió su nerviosismo.

Karol G contribuye con la canción principal de la nueva película del Gato Con Botas La cantante incursiona en el ámbito de Hollywood por primera vez, aportando el tema ‘La Vida Es Una’ al filme protagonizado por Antonio Banderas y Salma Hayek VER NOTA

“Nadie gana a @SalmaHayek. Como siempre, gracias por el amor, el apoyo y, sobre todo, por la amistad”, escribió Jason Binn -fundador de DuJour Media- en sus redes sociales sobre la colaboración de la actriz veracruzana.

Después tocar unos minutos la intérprete veracruzana se bajó del escenario para continuar disfrutando de la fiesta con un extravagante vestido Giambattista Valli lleno de encaje negro con un corset delineado, una falda estilo flamenco y unos tirantes que pronunciaron sus hombros. Asimismo, completó su look con un maquillaje natural que resaltó sus labios y una coleta baja.

Diego Luna fue nominado a los Globos de Oro 2023 como mejor actor en serie de televisión En total, tres mexicanos recibieron nominaciones en estos premios, los cuales se transmitarán el próximo 10 de enero. El comediante Jerrod Carmichael será el anfitrión de la ceremonia VER NOTA

La propia Salma Hayek recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías y videos del evento: “Gracias @dujourmedia por la hermosa fiesta para mi portada”. Las reacciones no se hicieron esperar y, aunque se robó varios suspiros con su outfit, también recibió críticas por aparecer públicamente en medio del escándalo que está atravesando su esposo, Francois-Henri Pinault, por su vínculo con una empresa de moda.

La actriz suele estar muy activa en sus redes sociales y frecuentemente comparte fotografías con su familia o en bikini. (Foto: Instagram/@salmahayek)

“¿No debería ella estar en directo con una explicación sobre el drama de su marido y sus empresas?”. “¿Nada que decir sobre Balenciaga?”. “Habla de la compañía de tu esposo. Aclara las cosas. Esto no se irá guardando silencio. La situación es grave”. “Salma lo correcto sería que te pronunciaras al respecto de lo que ha pasado con Balenciaga”. “Salma te queríamos, pero ya no podemos apoyarte. No está bien. Dejar de seguir”, fueron algunos comentarios.

Hasta el momento la protagonista de Eternals y el empresario francés no se han pronunciado al respecto, razón por la cual ambos siguen envueltos en polémica. Y es que a finales de noviembre de 2022 se viralizó una campaña publicitaria de Balenciaga que abrió un debate entre usuarios de redes sociales porque mostró niños con ciertos artefactos que no corresponden a su edad ni su entorno.

"El gato con botas 2" (Captura de pantalla: Tráiler - Universal Pictures)

Mientras tanto, Salma Hayek continúa promocionando El gato con botas: el último deseo junto a Antonio Banderas. La secuela ya se estrenó en Nueva York, pero en México y otros países de Latinoamérica se podrá ver a partir del jueves 22 de diciembre.

Cabe mencionar que la cinta fue nominada a los Globos de Oro 2023 en la categoría “Mejor Película de Animación” junto a Marcel The Shell With Shoes On, Red y Pinocho de Guillermo del Toro, siendo esta última la gran favorita.

SEGUIR LEYENDO: