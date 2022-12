La selección que Guillermo Almada preferiría en lugar del Tri

Fotografía de archivo del entrenador uruguayo, Guillermo Almada. EFE/Antonio Lacerda

Desde que Gerardo Tata Martino abandonó a la selección mexicana después del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) emprendió la búsqueda de un nuevo director técnico que permanezca hasta el proceso mundialista de 2026.

Y entre los nombres favoritos de la afición para tomar las riendas del Tri es el de Guillermo Almada por los resultados positivos que ha tenido con el club Pachuca. Sin embargo, dentro de las prioridades de Almada habría otra selección antes de llegar al banquillo de México.

Durante una reciente participación para el podcast Las voces del futbol, el técnico campeón con Tuzos expresó cuál sería el equipo por el cual se inclinaría antes de la selección mexicana. Para Guillermo Almada, su prioridad estaría en dirigir la selección de Uruguay antes que la del Tri, pues lo justificó como una meta a lograr.

Foto de archivo del DT de Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada. Estadio Hidalgo, Pachuca, México. 29 de mayo de 2022. REUTERS/Henry Romero

Incluso, para el estratega de 53 años tal objetivo le “quita el sueño”, así que insistió en que si se da la oportunidad preferiría dirigir a los charrúas antes que al conjunto azteca. Además reveló que actualmente tiene una gran relación con Diego Alonso, técnico de Uruguay y que compitió en el Mundial de Qatar 2022.

“Lo que más me moviliza y que me quita un poco el sueño es dirigir nuestra selección, porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta”

Y es que debido al éxito reciente de Guillermo Almada, México no sería el único país que se interesó de su trabajo, sino que Ecuador también buscaría ficharlo. Ante tal panorama, el uruguayo aclaró que no tiene ningún acercamiento con los ecuatorianos, por lo que negó la posibilidad.

Guillermo Almada preferiría dirigir a Uruguay que a México (REUTERS/Bernadett Szabo)

En cuanto a las posibles ofertas que habría por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Guillermo Almada también negó que tenga alguna oferta formal pues en reiteradas ocasiones ha expresado que está a gusto con los Tuzos.

“Algunas veces me llamaron en momentos diferentes (en Uruguay), pero por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo. La realidad es que hoy en día no me contactó nadie; sí hemos recibido algunas ofertas de clubes que no hemos aceptado”, compartió.

Sobre las pláticas que ha tenido con la FMF y la probabilidad de llegar a la dirección técnica del Tri, Almada externó que en su momento no quiso tratar el tema pues aún estaba Gerardo Martino en el equipo, pero una vez que se hizo oficial su salida confesó que la insistencia ha sido mayor, pero no ha querido apresurar la decisión pues insistió en que “hay tiempo por delante”.

Almada no quiere adelantar la decisión de dirigir al Tri y reemplazar a Gerardo Martino (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

“En un momento le tuvimos que dar un corte porque estaba Martino trabajando y no quisimos contestar más sobre ese tema. Ahora hay alguna insistencia, pero hay tiempo por delante para que la Federación considere el reemplazo”

El presidente del Club Pachuca, Armando Martínez, habló sobre los planes a futuro que tiene con el actual entrenador campeón del futbol mexicano, y todo parece indicar que se desvanece el futuro de Almada en el Tri.

“Lo único que tengo certidumbre es que mi entrenador tiene tres años y medio más de contrato, estamos muy contentos y felices con ello y estamos apoyando con todo a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ahora para que le vaya bien a México en el Mundial”, indicó el dueño del equipo blanquiazul.

