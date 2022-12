Madre de fans de Zoé que murieron tras caer en una coladera hizo un nuevo llamado a León Larregui y autoridades

María Elvira Canchola externó su disgusto por no tener responsables por la muerte de sus hijas (Fotos: Instagram/@zoetheband/Twitter/@alterna_mx)

La noche del pasado jueves 11 de Noviembre de 2022, dos jóvenes perdieron la vida luego de caer en una coladera que se encontraba destapada a las afueras de la estación del Metro Velódromo, en la alcaldía Iztacalco, cuando se dirigían a ver una presentación de la agrupación de rock alternativo Zoé.

A un mes del condenable hecho, la familia de Sofía y Esmeralda siguen sin tener “justicia”, por lo que su madre ha mandado un nuevo mensaje a las autoridades de la Ciudad de México e incluso ha pedido la ayuda pública del vocalista León Larregui, para que el tema vuelva a tener viralidad y alcance y así “no se olvide de ello” la comunidad mexicana.

María Elvira Canchola, en medio del llanto y portando una playera con la imagen de las jóvenes, externó su disgusto por no tener responsables por la muerte de sus hijas, a pesar de que la banda ya hizo un llamado, se presentó en el Congreso de la CDMX y familiares así como otras fans han hecho protestas de manera constante para tener una rápida respuesta que no ha llegado.

Muero de tristeza desde anoche despues de enterarme de esta tragedia, mi mas profundo y sentido pesame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables ,acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias.

Las honraremos esta noche!! L⚡️F — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) November 11, 2022

“Quiero creer en que la justicia existe por primera vez. Voy a ir a todas las dependencias que sean necesarias, no me importa, tengo todo el tiempo del mundo. Sin mis niñas ya no tengo vida”, expresó la madre de las dos víctimas para después solicitar más apoyo a León Larregui, famoso al cual Sofía y Esmeralda admiraban.

Semanas atrás cuando ocurrió el hecho, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio y se pronunció a través de sus redes sociales: “Informo que diariamente se reponen un promedio de 8 tapas de alcantarillas y otros accesorios que ocurren principalmente por deplorables robos”, compartió en Twitter.

Esta situación generó que se le instruyera al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, y al director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para aportar pruebas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para la investigación del robo de la tapa de la alcantarilla en donde lamentablemente cayeron y fallecieron las hermanas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México lamentó el deceso de las dos hermanas que fallecieron al dirigirse al concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes (Foto: REUTERS / Twitter / @tavojeda5)

Para el 24 de noviembre y ante una nula entrega de los responsables, María Elvira Canchola, mamá de Esmeralda y Sofía, se presentó ante el pleno del Congreso de la CDMX e hizo un llamado a los legisladores locales para que se haga justicia para sus hijas:

“Les pido encarecidamente como una madre, les pido por favor que se haga justicia, quiero creer que la justicia de verdad existe. Quiero que todas las personas que tuvieron culpa para que mis niñas pasaran lo que están pasando, sean castigadas acorde a la justicia”, expresó.

Además en ese momento acusó que la muerte de Esmeralda y Sofía, ocurrió debido a un hecho de negligencia, por lo cual insistió en exigir justicia: “Pido de corazón justicia por mis niñas, por favor, no saben lo que como familia estamos sufriendo, no tienen idea de lo que nos espera ya sin mis niñas, eran la luz de mi casa, se destruyó una familia por una negligencia, porque fue una negligencia lo que pasó”.

La madre de las víctimas sigue esperando a un responsable por su muerte (Foto: Twitter/Luis_Chavez_Gar)

León Larregui también se ha pronunciado en más de una ocasión, siendo uno donde pidió un minuto de silencio por las víctimas, el más mencionado y recordado: “Creo que podemos hacer un momento, no voy a decir un minuto, podemos hacer un momento de silencio por estas dos chicas... por lo que pasó ayer. Y este concierto está dedicado a Sofía y a Esmeralda, donde quiera que estén y a todas las mujeres de México”, mencionó.

