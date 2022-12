El motivo por el que Natalia Jiménez denunció a su exesposo

Natalia Jiménez es española pero tiene mucha fama en México EFE/Antoni Belchi/Archivo

Natalia Jiménez se encuentra en el ojo del huracán, luego de compartir los motivos por los que ha decidido entablar un proceso legal en contra de su ex marido y padre de su hija, Alessandra Trueba. La ex vocalista de La Quinta Estación, pidió a sus seguidores que la tengan en sus oraciones, pues considera que la batalla legal no será nada fácil.

La cantante española compartió un video en su cuenta de Instagram donde detalló todo lo que está ocurriendo en su vida personal que de manera indirecta también ha comenzado a perjudicar la laboral, pues los viajes fuera de España y Estados Unidos son solo el inicio del verdadero motivo por el que tomó la decisión drástica en contra de quien en algún momento consideró como su “compañero de vida”.

“Al fin la decisión de que mi hija viaje conmigo a México estará en manos de un Juez. Por favor, mándenos todas sus buenas vibras y oraciones en este proceso. ¡Gracias! #AleMexicoTeEsperaConAmor”, fue el pie del video que ha dejado en claro que todo se trata de la menor y la nula respuesta de Daniel Trueba para permitirle visitar el país que ella considera como su “segundo hogar”.

La cantante española ha pedido ayuda con oraciones a sus seguidores EFE/ Sony Music Latín

A casi un año de haber anunciado el fin de su matrimonio con él, tras 6 años juntos, Natalia Jiménez compartió con sus millones de seguidores, amigos de la industria e incluso familia que ha comenzado una nueva batalla legal contra su exesposo, esta vez, para conseguir que su hija Alessandra pueda viajar a México con ella, ya que, durante este tiempo tras el divorcio, la niña no ha salido de Miami debido a la negativa de su papá.

Para que ella pueda visitar la tierra Azteca que le ha dado fama mundial a la española, se necesita un permiso firmado y autorizado por el padre de la menor de 6 años, algo que de momento no ha sucedido pues en repetidas ocasiones la cantante se ha dicho triste por no poder estar mucho tiempo con su pequeña hija, debido a que regularmente está de viaje por sus giras y en México principalmente, esto sumado a que el padre de su hija le ha prohibido que la saque de Estados Unidos o España, sin importar que sea par un viaje familiar o para que conozca su casa en México.

Natalia Jiménez estuvo casada por 6 años REUTERS/Danny Moloshok

De manera sincera y directa, la cantante afrontó la situación y se sincero sobre todo lo que estaría por venir ya que ese tipo de batallas suelen tener graves repercusiones en la vida de los menores y la imagen de los padres ante las autoridades.

“¡Hola todos!, ¿cómo están?, espero que muy bien. Yo estoy en un proceso, como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deja viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo cariño que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante en este momento, que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, comentó en la primera parte de su mensaje.

Rumbo al final, la ex vocalista de La Quinta Estación agregó: “Por favor, quiero que pidan mucho por esta audiencia que vamos a tener ahora en diciembre, próximamente, porque para mí es súper importante. Estoy muy emocionada, también obviamente muy expectante de qué es lo que va a pasar. Quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible por tener a mi hija en México, cuando vamos de vacaciones, cuando voy a trabajar y la verdad es que estoy muy emocionada de compartirles esto, que estoy luchando por ella”, finalizó.

