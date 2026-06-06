Por qué había temor de tsunami en Chiapas tras el sismo de 5.2 en Guerrero

Agencia de Meteorología de Chiapas descarta olas de Tsunami tras sismo. EFE/Luis Villalobos

Este viernes 5 de junio, en el horario de las 14:55 p.m. (tiempo de la Ciudad de México), se registró un sismo con magnitud preliminar de 5.6, posteriormente ajustado a 5.2 en el suroeste de Ometepec, en Guerrero, causando preocupación en Chiapas por la probable aparición de olas de Tsunami tras la detección de dicho evento.

Sin embargo la Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC), mediante un boletín de Tsunami en Fase Informativo, descartó el riesgo de olas masivas en las costas de México y Centroamérica.

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El comunicado acerca de un sismo de magnitud preliminar 5.6, que se actualizó a 5.2, suscitado a las 14:55 horas (tiempo de la Capital), en la región de Guerrero, México, el movimiento telúrico superó el umbral establecido para activar el protocolo regional de monitoreo de tsunami, por lo que se procedió con el seguimiento pertinente.

En la evaluación del posible tsunami, el documento detalla que, con base en la información sísmica, el monitoreo de boyas (DART) y los reportes del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (SEMAR), se realizó un análisis del riesgo potencial.

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El resultado del mismo indica que no se espera la generación de olas de tsunami en México ni en América Central, por lo que no existe riesgo de tsunami. Por esta razón, no se emiten recomendaciones a la población debido a la ausencia de peligro.

Continúa el monitoreo

La AMC rechaza la probabilidad de olas de tsunami en Chiapas tras sismo en Guerrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Meteorológica de Chiapas (AMC) mantiene el seguimiento de una zona con potencial de desarrollo ciclónico para los próximos dos a tres días. El sistema, identificado como Invest 91E, se localiza aproximadamente a 674 km al sur de Acapulco, Guerrero.

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Aunque actualmente se encuentra en un entorno poco favorable, se prevé que durante las próximas 24 a 48 horas el sistema se desplace hacia una región con condiciones más propicias para su organización e intensificación. De continuar esta tendencia, podría formarse una Depresión Tropical frente a las costas de Guerrero y Oaxaca.

independientemente del desarrollo del sistema, se esperan lluvias intensas a torrenciales y tormentas severas capaces de generar inundaciones rápidas, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos en sectores del sur de México. Se recomienda a la población de Jalisco hasta Chiapas concluir preparativos y mantenerse alerta.

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¿Por qué no se generó la alerta sísmica?

Los capitalinos fueron sorprendidos por el sismo ya que no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)

En Guerrero se registró un sismo con una magnitud final de 5.2. El epicentro se localizó en Ometepec a una profundidad de 5 kilómetros. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) detectó el evento mediante la activación de 17 estaciones, pero no se generó Alerta Sísmica debido a que la energía liberada no fue suficiente para ello.

El sistema se suele activar ante eventos con magnitud igual o superior a los 5.5, dependiendo de las características específicas del sismo. Los reportes de la ciudadanía y los análisis del Servicio Sismológico Nacional indican que la percepción del movimiento fue de moderada a fuerte en Guerrero y Oaxaca; leve en Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México y zonas del centro de Veracruz; débil o imperceptible en el resto del país.

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Los sistemas de alertamiento, incluyendo radio, televisión, telefonía celular y altavoces, no se activaron ya que la energía liberada no superó el umbral establecido para la emisión de alertas a la población. El Sistema Integral de Alerta de Tsunamis de México y América Central (SIAT-MAC) confirmó que no existe riesgo de tsunami en las zonas costeras previamente mencionadas.

¿Cuándo y por qué se activa la Alerta Sísmica?

Una gráfica de ondas sísmicas en un sismógrafo ilustra la detección y magnitud de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alerta Sísmica se activa mediante sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), distribuidos en la región sísmica más activa de la República Mexicana, los cuales estiman en los primeros segundos la detección de la posible magnitud del sismo.

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La alerta sísmica se activa bajo las siguientes condiciones:

Si ocurre un sismo mayor a magnitud 5 que ocurra a menos de 170 km de distancia.

Si ocurre un sismo mayor a magnitud 5.5 que ocurra a menos de 350 km de distancia.

Si ocurre un sismo mayor a magnitud 6 que ocurra a más de 350 km de distancia.

Por esas razones, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó en sus redes sociales que “la Alerta Sísmica no se activó pues el epicentro se localizó a más de 300 km de la CDMX y no se superó la magnitud 6.0″.

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“Los equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) continúan con sus protocolos de actuación para corroborar que no haya daños. Atendemos reportes e incidencias a través del 911″, finalizó el mensaje enviado por la mandataria.