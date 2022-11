Zoé dedicó su concierto a las hermanas que murieron tras caer en una coladera cerca de Metro Velódromo

Zoé tuvo su segundo concierto en el Palacio de los Deportes este 11 de noviembre y pidieron un momento de silencio por las jovenes fallecidas un día antes. (Foto: @zoetheband)

Este viernes 11 de noviembre, Zoé tuvo su segunda presentación en el Palacio de los Deportes, el show de esta noche estuvo dedicado en especial para las hermanas que fallecieron tras haber caído a una coladera abierta cerca del Metro Velódromo en la alcaldía Iztacalco, cuando se dirigían al primero de los tres conciertos agendados en el resinto.

La banda apareció en el escenario e interpretó su primer canción, a continuación León Larregui tomó el micrófono y recordó a las víctimas que una noche antes, murieron cuando iban rumbo a su primer concierto. Fue colocado también un pequeño altar con veladores y flores blancas al pie de la banda como homenaje a las jovenes fans.

Zoé le dedicó su concierto a las víctimas, además de colocar flores blancas y veladoras en el escenario. (Foto: @zoetheband)

“Rocanlovers, estamos profundamente consternados y tristes por lo que paso ayer. Ofrecemos un muy sentido y respetuoso pesame a la familia de Sofia y de Esmeralda. Esperamos, exigimos más bien que las autoridades responsables se encarguen de esto y que no vuelva a ocurrir jamás”, pidió el vocalista.

Creo que podemos hacer un momento, no voy a decir un minuto, podemos hacer un momento de silencio por estas dos chicas... por lo que pasó ayer. Y este concierto está dedicado a Sofía y a Esmeralda, dondequiera que estén y a todas las mujeres de México

(Foto: Twitter/@iztacalconews y @HalconOnce)

A continuación, los asistentes y la banda ofrecieron el silencio para recordar a las fans que fallecieron y conitnuaron una lluvia de aplausos pues Larregui también mencionó a todas las mujeres mexicanas. Sin duda alguna fue un show muy emotivo por la situación, además de que incluyeron varios de sus éxitos y clásicos que removieron los sentimientos más profundos de sus seguidores.

Cabe mencionar que a primera hora de este viernes, el cantante León Larregui lamentó la muerte de las dos hermanas a través de su cuenta de Twitter, donde envió condolencias para la familia de las chicas.

Muero de tristeza desde anoche despues de enterarme de esta tragedia, mi mas profundo y sentido pesame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables ,acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias.

Las honraremos esta noche!! L⚡️F — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) November 11, 2022

“Muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias. Las honraremos esta noche!! LF”, escribió el vocalista claramente afectado.

Se trataba de dos hermanas, una de 16 y otra de 23 años, quienes murieron luego de caer en una coladera que no tenía protección, mientras se dirigían al Palacio de los Deportes, en donde la agrupación Zoé abría su primera fecha. El incidente se dio bajando un puente peatonal que se encuentra en cruce de Viaducto y Añil.

El registro de aguas negras al que cayeron las jóvenes se ubicaba a escasos metros del puente que conecta con la estación Velódromo, la más cercana al recinto al que se trasladaban ambas víctimas de este fatal incidente.

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos [...] Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, pidió una mujer que llegó al lugar y se identificó como madre de las jóvenes, según reportes del periodista Jorge Becerril.

Las primeras versiones sobre los hechos que circularon entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los cuerpos de emergencia, señalaron que alrededor de las 20:30 horas de este jueves, las mujeres transitaban por la zona, que carece de iluminación.

Debido a esto, no vieron con claridad el camino, por lo que una de ellas cayó, y cuando su hermana trataba de ayudarla, también cayó en la coladera, lo que ocasionó que ambas fallecieran ahogadas.

