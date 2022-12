Con rosario de la Virgen de Guadalupe, Natalia Jiménez compartió el fallo sobre la demanda a su exesposo

Natalia Jiménez demandó a su ex marido para que su hija pueda salir de Estados Unidos y así regresar a México REUTERS/Danny Moloshok

Luego de compartir los motivos por los que había decidido entablar un proceso legal en contra de su ex marido y padre de su hija Alessandra, Natalia Jiménez a compartido, en un estilo muy mexicano, el fallo que un juez americano ha dado sobre el caso contra Daniel Trueba para que la menor pueda salir de Estados Unidos y así recorrer México con la española.

La ex vocalista de La Quinta Estación, pidió a sus seguidores hace solo un par de días que la tuvieran en sus oraciones, pues consideraba que la batalla legal no sería “nada fácil’'. Sin embargo, la respuesta ha llegado antes de lo esperado y ha usado la misma plataforma donde inició su movimiento #AleMexicoTeEsperaConAmor el ansiado resultado.

“Gracias por vuestras oraciones. ¡Funcionaron! Soy un mar de lágrimas de emoción. Los quiero, México”, escribió en su cuenta de Instagram sobre una foto donde con el mismo mensaje escrito a mano y a lado de un rosario comprado en la basílica de la Virgen de Guadalupe, dejó ver que su hija pronto podrá volver a pisar tierra Azteca o su “segunda casa”, como la cantante suele llamar al país.

Así compartió la española el fallo del juez (Foto: captura Instagram)

Según explicó la española, desde la separación, el padre de la pequeña no había permitido que la menor viajara, por lo que era muy complicado para ella lidiar con la distancia. A eso le sumaba el hecho de que consideraba primordial que Alessandra recorriera México a su lado dentro de su nueva gira musical por sus primeros 20 años de trayectoria artística.

“Al fin la decisión de que mi hija viaje conmigo a México estará en manos de un Juez. Por favor, mándenos todas sus buenas vibras y oraciones en este proceso. ¡Gracias! #AleMexicoTeEsperaConAmor”, fue el pie del video que había dejado en evidencia su desacuerdo con Daniel Trueba para permitirle visitar el país, siendo su primer intento de ayuda pública.

A casi un año de haber anunciado el fin de su matrimonio con él, tras 6 años juntos, Natalia Jiménez se sinceró sobre la polémica situación que si bien ahora y de momento ha resultado a su favor, también evidenció que las cosas no terminaron nada bien con su expareja:

“¡Hola todos!, ¿cómo están?, espero que muy bien. Yo estoy en un proceso, como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deja viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo cariño que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante en este momento, que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, comentó en un live.

Los fans de la intérprete de clásicos de regional y pop como El Sol No Regresa, Algo Más y Daría ha comenzado a reaccionar de forma positiva sobre su victoria legal, pues si bien la agrupación se formó en España, el éxito fue concebido en México, algo a lo que parece estarle muy agradecida pues fue el motivo de su demanda en Estados Unidos.

La española ha recibido muchas felicitaciones por parte de sus fans mexicanos EFE/ Sony Music Latín

“La española más mexicana del mundo, felicidades”. “Le pidió a los mexicanos orar y con una imagen de la Virgen de Guadalupe nos comparte la rápida respuesta, que orgullo”. “Que bonito ver a gente de España tenernos tanto cariño y amor cuando históricamente las cosas entre ambas naciones siempre han estado tensas”. “Natalia, hermana, ya eres mexicana. Felicidades por poder traer de nuevo a tu bebé y superar la difícil prueba de manera rápida con ayuda de nuestra virgencita”, respondieron fans.

