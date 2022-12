Cuando Roberto Palazuelos reveló que admira al Chapo Guzmán: “Qué mente tan brillante”

A inicios de este año, Roberto Palazuelos se bajó de la contienda para la gubernatura de Quintana Roo por sus declaraciones (Twitter/@robpalazuelos//Cuartoscuro)

Roberto Palazuelos estaba dispuesto a comenzar su carrera en la política siendo gobernador de Quintana Roo desde el pasado julio; no obstante, algunas de sus polémicas declaraciones causaron que tuviera que ser “bajado” de la contienda, como la vez en que se declaró un gran admirador de Joaquín El Chapo Guzmán.

A principios de este año, cuando se confirmó que Roberto Palazuelos haría campaña para ir por la gubernatura de Quintana Roo, lo que causó un gran escándalo y demás reacciones, entre ellas que los internautas recordaron las declaraciones que hizo sobre el día en que vio cómo asesinaban a dos personas en su defensa y cuando expresó su admiración por la forma en que El Chapo logró escapar de la cárcel.

Fue en una entrevista que concedió el Diamante Negro el 23 de octubre de 2019 durante el evento México Cumbre de Negocios, Business Sumit, que por primera vez el actor mencionó que él no podría hablar mal de Joaquín Guzmán Loera porque el narcotraficante tiene una mente “brillante”.

Roberto ya estaba registrado como pre candidato para la gubernatura de Quintana Roo (Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

“A mí que me digan que ‘cómo que hablar bien del Chapo’, a mí, mis respetos. Yo admiro al Chapo porque qué mente tan brillante y haber llegado donde llegó y haberse salido de ahí, eso no cualquiera. Será un delincuente, pero qué señor delincuente”

En esa misma entrevista, el empresario reconoció que también consideraba un estrategia inteligente la reacción del Cártel de Sinaloa a la aprehensión de Ovidio Guzmán y exigieron su liberación con El culiacanazo.

“A mí, la verdad, me impresionó muchísimo la reacción del Cártel, porque viéndolo objetivamente, qué estrategas y qué inteligencia”, dijo Roberto.

Mira @DanteDelgado, aquí tu candidato @robpalazuelos haciendo apología del narco y expresando su admiración por "El Chapo" Guzmán. pic.twitter.com/0B0svxVY1S — Vero Islas (@LOVREGA) January 23, 2022

Cuando esto se hizo viral por su precandidatura, él intentó explicar que no admiraba a El Chapo por ser narcotraficante, sino porque su fuga se puede comparar con un acto del ilusionista Harry Houdini.

Estas nuevas declaraciones que dijo, además de que recalcó que sí es admirador de Joaquín Guzmán, explicó por qué lo había “maravillado” el escape de El Chapo de una cárcel de máxima seguridad.

“Yo no admiro la profesión del narcotráfico de nadie, no nada más de él, y no estoy de acuerdo, pero mi comentario no fue en cuanto admiración a su negocio o a su personas, sino admiración de algo que fue un actor de Houdini, impresionante”

El "Diamante Negro" ha insistido en que él seguirá su camino en la política sin importar cuánto lo tenga que intentar (Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Poco después de esto, en febrero, el acapulqueño dio la noticia de que “se bajó” de la contienda porque Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, le dijo que la militancia estaba renuente a su postulación por temor a que afectara la “marca política”.

También aclaró que Delgado lo invitó a no dejar el partido, pero el se negó por el rechazo que existía por parte de la militancia hacia él. “Si no me quieren, ¿a qué me quedo?”, dijo en ese entonces.

Roberto Palazuelos volverá a contender, ahora por una diputación federal

Esta semana se llevó a cabo la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano, a la que asistió Roberto Palazuelos y convivió con algunos de los dirigentes del partido y sus militantes.

Felicidades al movimiento de la Alegría 🇲🇽 💥 Movimiento ciudadano por su convención Nacional @DanteDelgado @Jacobo_Cheja pic.twitter.com/6F5YJukswP — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) December 4, 2022

Esto llamó la atención de varias personas dado que en el pasado el actor se mostró molesto por la decisión que tomó el partido al sacarlo de la contienda e, inclusive, dijo que en un futuro intentaría volver a hacer campaña, pero como independiente.

Según apuntaron algunos medios, el Diamante Negro ya habría acordado ir por una diputación federal en Quintana Roo para las elecciones de 2024, pero esto no lo ha confirmado él ni el MC.

