Roberto Palazuelos abandonó la candidatura de MC por la gubernatura de Quintana Roo

(Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos “se bajó” de la contienda por la gubernatura de Quintana Roo, al decidir dejar su candidatura por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

El actor y empresario mexicano señaló a El Universal que tomó la decisión luego de escuchar al dirigente nacional del instituto político, Dante Delgado, quien le dijo que la militancia está renuente a la postulación por temor a la probable afectación a la “marca política” tras la polémica que desataron sus declaraciones hechas en el pasado alabando al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y al admitir que junto a sus escoltas, mató a dos personas “en defensa propia”.

“Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, dijo.

Roberto Palazuelos, actor y empresario mexicano, registrado como pre candidato para gobernador de Quintana Roo (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

El llamado Diamante Negro explicó al diario los detalles de la conversación que sostuvo personalmente con Dante Delgado, en donde el líder político le explicó que había muchas presiones al interior del partido, ante su posible designación como candidato.

“Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, aseguró Palazuelos quien señaló que regresará a sus negocios y a los escenarios.

Roberto Palazuelos descartó que su decisión haya sido para despejar el camino a Mara Lezama, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que actualmente lidera las encuestas en el estado.

Aseguró que Dante Delgado lo invitó a quedarse dentro de Movimiento Ciudadano, pero se negó debido al rechazo en su contra que hay dentro del partido.

“Si no me quieren, ¿a qué me quedo? Me voy, enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto”, aseveró.

(Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Pero en entrevista con el periodista Enrique Hernández Alcázar en W Radio, Palazuelos Badeaux aseguró que buscará la candidatura al gobierno de Quintana Roo por la vía independiente dentro de seis años, así lo señala en un adelanto de la conversación dado a conocer este viernes por la estación radiofónica.

El partido naranja había aplazado la designación de Roberto Palazuelos como candidato al gobierno de Quintana Roo, la cual estaba prevista para el miércoles 16 de febrero, pero tras el escándalo que envolvió a Palazuelos, decidió que fuera hasta este fin de semana.

La tarde del jueves 17 de febrero se filtró que el sustituto de Palazuelos Badeaux sería José Luis Pech Várguez, quien es senador por Morena.

El secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado de la República manifestó su aversión a Mara Lezama Espinoza, candidata de la coalición Movimiento Regeneración Nacional (Morena) - Partido Verde Ecologista de México (PVEM), publicó un video en sus redes sociales en donde detalla su descontento con la selección de Lezama.

Se rumora que Pech Váguer sería el sustituto de Palazuelos. (Fotos: TW @DrJLPech/Cuartoscuro)

“No acepto la soberbia de los que se han adueñado de Morena. Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar”, escribió en su cuenta de Twitter junto con su video adjunto.

Con las etiquetas #MorenaSinUnidad y #QuintanaRoo, el legislador federal dijo que ha constatado que “no existen condiciones para crear la unidad en morena y enfrentar juntos el proceso electoral del Estado” y subrayó la soberbia en la candidatura que no permite la empatía.

“Por eso, he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gubernatura”, enfatizó.

