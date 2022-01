Cuando Roberto Palazuelos dijo que admiraba al Chapo Guzmán

El precandidato a la gubernatura de Yucatán por el partido Movimiento Ciudadano elogió las capacidades del narcotraficante Video: Twitter/@LOVREGA

Luego de que Roberto Palazuelos destapara sus intenciones políticas hace unos meses para finalmente anunciar esta semana su inscripción como precandidato para la gubernatura de Quintana Roo, de la mano del partido Movimiento Ciudadano MC, el actor ha estado en medio de la polémica.

Y es que el anuncio ha provocado múltiples reacciones, y la opinión se divide entre quienes cuestionan la incursión del empresario hotelero en la vida política del estado, toda vez que no cuenta con la experiencia ni antecedentes en el rubro.

Ahora, usuarios en las redes sociales han recordado la vez que el diamante negro expresó su admiración por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien cumple una larga condena en Estados Unidos por sus delitos como importante cabeza del crimen organizado.

Movimiento Ciudadano postuló a Roberto Palazuelos como precandidato a gobernador de Quintana Roo (Foto: Twitter/@Jacobo_Cheja)

Una usuaria identificada como Vero Islas publicó un breve clip donde se le ve a Roberto Palazuelos en una entrevista con la presentadora Adela Micha, en su programa de internet La saga.

La tuitera compartió el mensaje dirigiéndose al actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, esto luego de que este domingo 23 de enero asegurara al presentador Víctor Trujillo que su partido ganaría la presidencia en 2024.

‘’Mira, Dante Delgado, aquí tu candidato Roberto Palazuelos haciendo apología del narco y expresando su admiración por El Chapo Guzmán’', escribió sobre el breve clip de 17 segundos.

Dicha grabación es un fragmento de una entrevista que concedió Palazuelos el 23 de octubre de 2019 en medio del evento ‘México Cumbre de Negocios, Business Sumit’ en Quintana Roo.

Roberto Palazuelos ha dado el salto de la actuación y el ramo hotelero a la contienda por la gubernatura de Quintana Roo Foto: Archivo

“A mí aunque me digan que ‘cómo que hablas bien del Chapo’, a mí mis respetos yo admiro al Chapo porque qué mente tan brillante y haber llegado donde llegó y haberse salido de ahí (a través de un túnel subterráneo), eso no cualquiera. Será un delincuente, pero qué señor delincuente, discúlpame pero da más orgullo decir Yes El Chapo mexican en otro país, que un político o algo, ,la verdad, El Chapo Guzmán leyenda para siempre, salirse así del bote...”, se le oye decir en el video donde aparece Palazuelos con Adela Micha y el boxeador Julio César Chávez.

Y es que estas declaraciones del actor y empresario hotelero surgieron porque en dicha entrevista se tocó el tema de la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, quien en octubre de 2019 había sido capturado en Culiacán paras ser liberado horas después.

El protagonista del reality show Mirrrey Palazuelos expresó que lo mejor que pudo haber hecho el gobierno federal en el mediático caso conocido como ‘El culiacanazo’, fue haber liberado a Ovidio para privilegiar la vida y evitar la violencia.

“Un operativo sin reportar a los altos mando…Privilegiar la vida estuvo bien, pero ya haber hecho el operativo con las patas, nos desprestigiaron a nivel internacional horrible por haber hecho un mal operativo”

Lydia Cacho exhibió el 'nocivo' estilo de vida de Palazuelos (Foto: Twitter/@lydiacachosi)

Palazuelos dijo sentirse admirado por la reacción del Cártel de Sinaloa: “A mí la verdad me impresionó muchísimo la reacción del Cartel porque viéndolo objetivamente qué estrategas y qué inteligencia” dijo entonces.

“Cerraron calles, liberaron presos para causar conflicto, una estrategia, una mente totalmente brillante ahí dirigiendo, de cuidado…ahora El Chapito se va a convertir en una estrella…es impresionante”, expresó Palazuelos.

Ante el reciente destape del actor como precandidato a gobernador han surgido voces críticas como la de la periodista Lydia Cacho. A través de su cuenta de Twitter, la escritora de Los demonios del Edén señaló al empresario de ser una persona “sexista, misógina, racista, clasista e ignorante”. Razón por la que argumentó que el partido que tiene a Dante Delgado a la cabeza y cuya posición política presuntamente es de centroizquierda “está desesperado”.

Roberto Palazuelos ha sido considerado 'el mirrrey por excelencia' en México (Foto: Twitter)

“Basta ver el reality de Roberto Palazuelos, el flamante candidato de la ‘izquierda’ para gobernar Quintana Roo. Sexista, misógino, racista, clasista, e ignorante. La cúpula de Movimiento Ciudadano debe estar desesperada para elegir al representante de la decadencia moral como candidato”, se lee en el mensaje emitido esta mañana.

